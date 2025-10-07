México y Canadá fortalecen el intercambio agroalimentario de cara a la revisión del T-MEC 2026

El Embajador de México en Canadá, Carlos Joaquín González, sostuvo esta semana una reunión con directivos de la Asociación de Exportadores Agroalimentarios de Canadá (CAFTA) con el objetivo de avanzar en el Plan de Acción México-Canadá 2025-2028 y explorar nuevas oportunidades de crecimiento en el comercio agrícola y agroalimentario.

Intercambio agroalimentario de cara a la revisión del T-MEC 2026 (X | @CAFTA_ACCA)

Durante el encuentro, que también contó con la participación de representantes de la Secretaría de Agricultura y de la Cancillería mexicana, se discutieron aspectos clave para las consultas bilaterales en materia alimentaria y agrícola, preparatorias para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que se realizará en 2026.

A través de su cuenta de X, la CAFTA expresó su agradecimiento al embajador por el diálogo con su junta directiva y destacó que en la reunión se analizaron oportunidades para fortalecer el comercio agroalimentario entre ambos países, enfatizando la importancia de mantener un comercio basado en normas claras y justas.

Por su parte, el embajador Carlos Joaquín González reiteró su agradecimiento por la apertura del sector canadiense y resaltó que el Plan de Acción México–Canadá 2025-2028 busca consolidar esfuerzos conjuntos en áreas como seguridad, movilidad, bienestar, medio ambiente y desarrollo sostenido del sector agrícola, fortaleciendo la relación bilateral y promoviendo la competitividad del comercio agroalimentario.