Presentan iniciativa para quitar corbos y penalizaciones en tarjetas de crédito no solicitadas

Presentarán inciativa de Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros

El diputado de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, anunció que presentará la iniciativa de Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, que pretende mejorar las condiciones para los usuarios de tarjetas de crédito y débito que las reciben sin haberlas solicitado.

Esta Ley pretende proteger a los usuarios de cobros por uso o anualidad y defender la voluntad de los ciudadanos, que si no solicitaron un beneficio bancario de este tipo, no sean obligados a pagar por tenerlo.

En esto consiste la iniciativa de Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros

La iniciativa consta de tres pilares:

Primero: Asegurar un acceso amplio y expedito a la cancelación. Esto significa que toda persona sin importar donde viva ni qué herramientas tecnológicas tenga a la mano o no, pueda dar por terminada la relación contractual mediante canales presenciales, telefónicos y digitales, nadie debe quedar atrapado en un contrato por falta de medios adecuados para cancelarlo.

Segundo: Establecer un plazo pronto y delimitado. La cancelación debe concretarse en un máximo de tres días hábiles, sin costos, sin comisiones, sin penalizaciones y sin trámites excesivos. Se trata de acabar con las prácticas abusivas que hoy desgastan al usuario, y de garantizar certeza en los tiempos, obligando a las instituciones a cumplir de manera puntual.

Tercero: La iniciativa declara nula la emisión de tarjetas sin consentimiento expreso, prohíbe la publicidad engañosa sobre costos y cargos, y obliga a reembolsar cualquier cobro indebido. Con ello, se protege de manera preventiva a las personas frente a fraudes o abusos dejando claro que la responsabilidad recae en el emisor nunca en el usuario.