Se suman más de 283 toneladas de droga aseguradas y 34 mil 690 detenidos en todo el país: García Harfuch

Durante la Conferencia del Pueblo, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, presentó un balance nacional de las acciones en materia de seguridad al 30 de septiembre, destacando un golpe al narcotráfico con el aseguramiento de más de 283 toneladas de droga y la detención de 34 mil 690 personas vinculadas con delitos de alto impacto, entre ellos homicidio, secuestro, extorsión, tráfico de armas y narcotráfico.

Omar García Harfuch | Mañanera (Cortesía)

El funcionario detalló que los decomisos incluyen más de 3 millones de pastillas de fentanilo y 17 mil armas de fuego aseguradas en distintos puntos del país, resultado del trabajo coordinado entre fuerzas federales, estatales y municipales.

En cuanto a los resultados de seguridad en los estados, uno de los avances más notables se registró en Guanajuato, donde los homicidios dolosos disminuyeron 61% entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025. En la entidad fueron capturados varios líderes de alto perfil, entre ellos Marco Antonio “N”, alias El Flaco; Christian Alejandro “N”, alias Cholo; Pedro “N”, alias El Gato; y José Francisco “N”, alias Alfa 1, todos considerados objetivos prioritarios por su vinculación con el narcotráfico y la violencia regional.

En el Estado de México, los homicidios bajaron 43%, al pasar de 6.63 a 3.77 casos diarios, mientras que en Nuevo León se registró una disminución del 61% tras la captura de Ricardo “N”, alias El Ricky, considerado un operador clave del crimen organizado.

Jalisco también reportó una baja del 62% en homicidios dolosos, con la detención de tres líderes criminales, mientras que en Tabasco la reducción fue del 59%, acompañada igualmente de la captura de tres objetivos prioritarios. En Sinaloa, los homicidios descendieron 42%, con la detención de cinco líderes vinculados al narcotráfico.

García Harfuch destacó, además, varias operaciones emblemáticas que evidencian la eficacia de la estrategia federal. En Baja California, fue detenido José Luis “N”, alias Mickey, presunto integrante del Cártel del Pacífico, a quien se le aseguraron mil 200 kilos de metanfetamina.

En Baja California Sur, se logró la captura de cinco integrantes del Cártel de Sinaloa, además del aseguramiento de armas largas, equipo táctico, vehículos y droga.

En la Ciudad de México, fueron detenidas tres personas, entre ellas uno de los líderes del grupo delictivo Tren de Aragua, responsable de delitos de extorsión y trata de personas en el país.

En Guerrero, se arrestó a un integrante del Cártel Independiente de Acapulco, además de la detención de cinco personas en un navío cargado con huachicol y cocaína, lo que representó un importante decomiso marítimo.

Por su parte, en Sonora, se capturó a seis presuntos narcotraficantes, cuatro pertenecientes a la célula de Los Rusos y dos al grupo de Los Chapitos. En el operativo se aseguraron más de mil 200 kilos de droga.

El secretario subrayó que la disminución de delitos y los aseguramientos no son hechos aislados, sino resultado de la coordinación interinstitucional entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional y las fiscalías estatales.

Finalmente, destacó que las detenciones de alto perfil y la reducción de homicidios en entidades como Guanajuato, Jalisco, Tabasco y Nuevo León confirman el avance de la estrategia nacional de seguridad, centrada en inteligencia, prevención y colaboración.