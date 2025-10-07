Tienen identificados a responsables de amenaza de bomba en la UNAM

UNAM identifica presuntos implicados en amenazas por explosivos La máxima casa de estudios informó que son al menos dos personas implicadas en las amenazas recientes. (Al menos 360 mil estudiantes y 30 mil docentes llevaron a cabo e regreso a clases de la UNAM de forma remota. En Ciudad Universitaria la rectoría está abierta solo para trámites administrativos./Andrea Murcia)

La UNAM fue informada que, como resultado de las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Policía Cibernética, se ha identificado a por lo menos dos personas presuntamente responsables de difundir falsas amenazas de bomba en instalaciones universitarias.

Los responsables han impedido el buen desarrollo de las actividades académicas y ya fueron notificados que deben presentarse ante la autoridad ministerial.

Identifican a presuntos responsables de amenazas contra la UNAM > https://t.co/pvT9yoP51g pic.twitter.com/zrh1YoSzPM — UNAM (@UNAM_MX) October 7, 2025

La Universidad indicó, en un comunicado, que “reitera su compromiso con la seguridad de su comunidad y con el desarrollo pleno de las actividades académicas, por lo que continuará colaborando con las autoridades para evitar la propagación de información falsa, mentiras y versiones malintencionadas que buscan generar alarma e interrumpir las labores académicas”.