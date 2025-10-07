Trancazo a los ‘Chapitos’: cae su lugarteniente Filiberto ‘N’, en un vehículo pirata del Ejército

Detenido Filiberto Hernández Monzón. (SSPC)

Fue detenido Filiberto Hernández Monzón de 37 años, integrante de una célula delictiva de la facción “Los Chapitos”, en Sinaloa.

La detención se realizó en los poblados cercanos de Jesús María y Carboneras, Sinaloa.

Ahí se hallaron tres armas largas, mil 770 cartuchos de diferentes calibres, 37 cargadores, un paquete con marihuana, un paquete con cocaína, cuatro camionetas con blindaje artesanal, entre los que se encontraba una unidad apócrifa de una institución de seguridad federal, 42 artefactos explosivos improvisados, dos radios, seis chalecos con placas, cuatro cascos y ropa táctica.