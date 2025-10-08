Activistas mexicanos de la Flotilla ya se encuentran en CDMX; fueron detenidos varios días en Israel

Juan Ramón de la Fuente recibiendo a los activistas de la Flotilla en el AICM (@SRE_mx/x)

Los seis activistas mexicanos que integraban la Flotilla Global Sumud y que fueron detenidos varios días por autoridades de Israel, ya se encuentran en la CDMX, arribaron este miércoles al aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), al llegar fueron recibidos por el Canciller Juan Ramón de la Fuente.

“El día de hoy llegaron a nuestro país Sol González Eguía, Ernesto Ledesma Arronte, Arlín Medrano Guzmán, Carlos Pérez Osorio, Diego Vázquez Galindo y Laura Alejandra Veléz Ruiz Gaitán, en compañía del embajador de México en Israel, Mauricio Escanero”, así lo informó Relaciones Exteriores en un comunicado.

El día de hoy llegaron a nuestro país Sol González Eguía, Ernesto Ledesma Arronte, Arlín Medrano Guzmán, Carlos Pérez Osorio, Diego Vázquez Galindo, y Laura Alejandra Veléz Ruiz Gaitán, en compañía del embajador de México en Israel, Mauricio Escanero.



Las personas mexicanas… pic.twitter.com/tO6BgRFxiP — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 8, 2025

Antes de encontrarse con familiares y amigos, los activistas recibieron atención médica en la Base Aérea Militar del AICM y se llevó a cabo su trámite migratorio.

Asimismo, este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su posicionamiento de que los detenidos “no cometieron ningún delito” en medio de las negociaciones para que los connacionales fueran repatriados.

Los seis mexicanos salieron de Israel con dirección a Jordania y tras hacer una escala en Turquía, volaron en dirección al país.