Conceden suspensión definitiva a Hernán Bermúdez contra orden de captura

. Hernán Bermúdez, ex Secretario de Seguridad Pública en Tabasco.

Un juez de distrito concedió un amparo a favor de Hernán Bermúdez Requena, líder de “La Barredora”, en contra de la orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado.

Sin embargo, el ex secretario de Seguridad de Tabasco permanecerá recen el penal del Altiplano.

Previamente, Bermúdez Requena, alias “El Abuelo” o “Comandante H”, solicitó un amparo para frenar su segunda orden de detención, el cual fue tramitado desde el mes de septiembre.

No obstante, la suspensión definitiva es contraria a las declaraciones del Fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, quien minimizó el amparo promovido, al asegurar que dicho recurso no tendría efectos en su situación legal.

“Sí, promovió un amparo, pero no le va a servir de nada”, afirmó el titular de la FGR.

Además, Gertz Manero narró que Bermúdez Requena se negó a declarar ante las autoridades tabasqueñas, tras su detención en Paraguay en septiembre.

“Vamos a tener que esperar a que vaya a la audiencia intermedia donde va a tener su propia defensa. Si él no habla, su propia defensa va a establecer todas las respuestas a todas las imputaciones que se hicieron, y eso nos va a permitir, en materia federal, fortalecer nuestro proyecto”.

Igualmente, el fiscal adelantó que las investigaciones han arrojado vínculos muy claros entre el exsecretario de seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez y el grupo criminal, por lo que espera en el la próxima audiencia, este sujeto declare para avanzar en el proceso penal.

Las indagatorias en contra de Bermúdez Requena iniciaron en 2024, tras denuncias de empresarios gasolineros en el estado de Tabasco, quienes declararon que sufrían extorsiones de un grupo criminal.