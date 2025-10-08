Gobierno de Sinaloa atiende a familias desplazadas de Badiraguato

Gobierno de Sinaloa brinda atención integral a familias de Badiraguato desplazadas preventivamente

El Gobierno del Estado de Sinaloa, mediante la Mesa Intersecretarial para la Atención del Desplazamiento Forzado Interno (DFI), sostuvo un encuentro con familias desplazadas de manera preventiva del municipio de Badiraguato, con el propósito de brindarles acompañamiento directo y atención integral a través de diversas dependencias estatales.

La titular de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES), María Inés Pérez Corral, encabezó la jornada por instrucción del gobernador Rubén Rocha Moya, reiterando el compromiso de la administración estatal con las familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

“Como pueden ver, estamos aquí de manera intersecretarial, somos parte del gabinete del gobernador Rubén Rocha Moya, quien nos dio la instrucción de venir a atender personalmente cualquier tema. Estamos cercanos a ustedes”, expresó Pérez Corral durante su participación.

Las actividades se desarrollaron en las colonias Vicente Lombardo Toledano y Estela Ortiz de Toledo, donde representantes de distintas dependencias ofrecieron orientación y apoyo en materia de salud, trámites, agricultura, educación, vivienda y bienestar social, además se brindó información sobre programas y servicios disponibles para responder a las necesidades más urgentes de la población desplazada.

Por parte de SEBIDES, se entregaron apoyos a familias de Badiraguato provenientes de las localidades de Huixiopa, Arroyo Seco, La Tuna, La Palma, Revolcadero, Sabanillas, El Chorro, Potrero de la Vainilla, Bacacoragua, Soyatita, El Sauce, Los Lobitos, Tameapa, El Cielo, La Coronilla, Milpas Viejas y El Mautal.

Los apoyos incluyeron catres, cobijas, colchonetas, kits de limpieza e higiene, galones de agua de 10 litros y despensas, con el fin de cubrir necesidades básicas inmediatas.

En la jornada participaron funcionarios de diferentes áreas, entre ellos: Jorge Miller Benítez, secretario técnico de la Secretaría General de Gobierno; Raziel Eduardo Camacho Corona, de la Secretaría de Salud; Fabiola Quintanar Guerrero, coordinadora de Atención Ciudadana de la Delegación de Programas para el Bienestar; así como representantes de Agricultura y Ganadería, Pesca y Acuacultura, Economía, Educación y Vivienda.