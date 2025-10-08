Pensión Mujeres Bienestar 2025: cómo saber cuándo y dónde recoger tu tarjeta

"Mujeres mayores realizan su registro en un Módulo del Bienestar para acceder a la Pensión Mujeres Bienestar 2025 en la Ciudad de México." Crédito: Especial

Desde 2025, el programa Pensión Mujeres Bienestar se ha convertido en una vía importante de apoyo económico para mujeres de entre 60 y 64 años en México. Sin embargo, aún existen dudas sobre la entrega de la tarjeta, por ejemplo, en dónde pueden recoger su tarjeta una vez tramitada o cuándo cae el primer pago.

Si tú te registraste hace unos meses, presta atención, porque en octubre el Gobierno de México comenzará una nueva fase de entrega en todo el país.

Fechas para entrega de tarjeta

Para quienes se registraron en junio de 2025, la entrega de tarjetas está programada entre el 7 de octubre al 7 de noviembre de 2025. Asimismo, la Secretaría de Bienestar informó que en el mes de octubre de 2025 también se llevará a cabo la distribución de tarjetas para nuevas beneficiarias registradas recientemente.

Entre el 1 y el 31 de octubre, se enviarán mensajes SMS con día, hora y lugar de entrega para cada beneficiaria.

Es fundamental que las beneficiarias estén pendientes del mensaje de texto (SMS) que les llegará al número que registraron. Ese mensaje llevará la palabra “BIENESTAR” y contendrá los detalles de la entrega (sede, hora).

Dónde recoger tu tarjeta

Las beneficiarias deberán acudir a la sede asignada, que puede ser un módulo comunitario o instalación del Bienestar según su municipio. El lugar exacto aparecerá en el SMS que les enviarán.

Adicionalmente, es posible consultar la información en el sitio oficial de la Secretaría de Bienestar (gob.mx/bienestar), donde ingresando tu CURP podrás ver cuándo y dónde recoger tu tarjeta.

OJO: El mensaje de texto deberá contener información como el día de la entrega, la hora específica y el lugar o módulo donde recoger la tarjeta. Para tramitar la tarjeta, las beneficiarias deben llevar documentos personales como: identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y el número telefónico registrado.

¿Cuándo será el primer depósito?

En el bimestre septiembre-octubre 2025, quienes ya tienen tarjeta recibirán su primer depósito de 3 mil pesos bimestrales. Para las mujeres que se registraron en agosto de 2025, el primer pago se hará hasta noviembre, una vez que se les haya entregado su tarjeta.