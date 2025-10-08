Reforzará Cancillería consulados en EU para proteger a migrantes; Lotería donó 115 mdp a la SRE

El canciller Juan Ramón de la Fuente durante su comparecencia ante el Senado

En medio de las redades que tiene en marcha el gobierno de Donald Trump en contra de migrantes indocumentados, el canciller Juan Ramón de la Fuente anunció el reforzamiento de los 50 consulados que hay en Estados Unidos para auxiliar y asesorar a nuestros connacionales que se encuentran en esa nación.

Durante su comparecencia ante el Senado de la República como parte del análisis del Primer Informe de Gobierno, De la Fuente agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum para garantizar que los consulados no sufran recorte alguno a su presupuesto en las negociaciones del paquete económico que se realizan en la Cámara de Diputados

“Los consulados para el próximo año no tendrán disminución, por lo que se mantendrá la atención constante a las y los hermanos migrantes”, anunció

Ante senadores, el canciller informó que la cancillería recibió 115 millones de pesos del Sorteo de Lotería Nacional “México con M de Migrante” con lo cual se dará protección y atención a los connacionales en EU.

El secretario de Relaciones Exteriores destacó que se reforzarán consulados móviles gracias a estos recursos.

“Nos permitirá, en estos próximos meses, utilizar específicamente para fines de apoyo a la protección de nuestras y nuestros connacionales con otros 115 millones de pesos adicionales”, aseguró

Destacó el trabajo de los consulados móviles en Estados Unidos, y sobre todo a la labor de digitalización que se está implementando en dichos espacios.

“Es algo importante y sí hay una necesidad, pero canalizaremos 115 millones de pesos que nos destinó la Lotería Nacional; además, se contratará a personas locales como auxiliares para esos servicios”, indicó

El canciller llamó a la unidad del pueblo y de los tres Poderes de la Unión, porque frente a los retos internacionales y sobre todo a los amagos intervencionistas, provengan de donde provengan, se les tiene que dar una respuesta firme.

“Una respuesta de unidad y contundencia que la soberanía no se negocia bajo ningún precio”, afirmó