Se vuelve a enojar: acusa Noroña a canal de noticias por acoso en su casa de Morelos

Residencia de Gerardo Fernández Noroña en Tepoztlán, Morelos

El senador Gerardo Fernández Noroña volvió a encender la polémica este 8 de octubre de 2025, al denunciar que su residencia en Tepoztlán, Morelos, fue sobrevolada por un dron operado por un equipo del canal ADN40, perteneciente a TV Azteca.

A través de sus redes sociales, el legislador compartió videos donde se observa al reportero Óscar Hernández y a su operador de dron en las inmediaciones de su vivienda.

Noroña expresó su molestia por lo que calificó como un acoso a su vida privada, señalando que “no tienen derecho a volar drones sobre mi propiedad”. En las grabaciones también mostró el vehículo en el que llegaron los comunicadores.

Haré la denuncia contra @adnnoticiasmx por el acoso a mi privacidad con drones. Esta vez tenemos los datos de las personas y del dueño de los drones. — Fernández Noroña (@fernandeznorona) October 8, 2025

En su publicación, Fernández Noroña advirtió que presentará una denuncia formal contra ADN40 por invasión a la privacidad y aseguró contar con los datos de las personas involucradas y del dueño del dron.

“Haré la denuncia contra @adnnoticiasmx por el acoso a mi privacidad con drones. Esta vez tenemos los datos de las personas y del dueño de los drones”, escribió el senador en su cuenta de X (antes Twitter).

Una nueva polémica en la casa de Tepoztlán

Este nuevo incidente se suma a las controversias que rodean su propiedad en Tepoztlán, la cual ha sido señalada por vecinos y críticos. Se ha denunciado que la vivienda estaría construida sobre un terreno comunal protegido por una ley de 1929, sin contar con autorización de uso habitacional.

Además, se ha reportado que la Guardia Nacional brinda protección constante al inmueble, lo que ha generado debate público y cuestionamientos legales sobre los privilegios de seguridad asignados al senador.