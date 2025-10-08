Sheinbaum: “Buscamos los mejores perfiles” para nuevos magistrados de tribunales federales

El Senado de la República recibirá antes de finalizar 2025 las propuestas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para designar nuevos magistrados que integren tanto el Tribunal Agrario como el Tribunal Administrativo.

Presidenta de México, Claudia Sheinbaum

Durante su conferencia matutina, la mandataria informó que su gobierno trabaja en la elaboración de los perfiles que serán enviados al Senado, en cumplimiento con lo establecido por la ley, la cual señala que corresponde a la presidenta proponer y al Senado aprobar dichos nombramientos.

Sheinbaum explicó que actualmente existen diversas vacantes en ambos tribunales, tanto en la Sala Superior como en otras magistraturas generales, lo que ha generado rezagos en la atención de casos agrarios y administrativos.

“Antes de que termine el año estaremos enviando algunas de las propuestas. Buscamos los mejores perfiles, con honestidad y conocimiento en los temas correspondientes”, afirmó la presidenta.

Con estos nombramientos, el Gobierno de México busca fortalecer el funcionamiento del sistema judicial en materia agraria y administrativa, garantizando una mayor eficiencia y transparencia en la resolución de conflictos y en la impartición de justicia.