Sheinbaum presume a empresarios del Foro Económico Mundial el Plan México

La presidenta Claudia Sheinbaum, durante su encuentro con representantes del Foro Económico Mundial (Especial)

Plan México — El Plan México es la principal apuesta del Gobierno Federal para articular inversión privada con desarrollo social y sustentabilidad, donde el objetivo es impulsar el crecimiento de la industria nacional y el mercado interno y posicionar al país entre las diez economías más importantes del mundo, destacó la presidenta Claudia Sheinbaum, al reunirse este miércoles en Palacio Nacional con empresarios de 17 países del Foro Económico Mundial.

La mandataria destacó los objetivos del Plan México, donde la apuesta está en fortalecer el mercado interno y el salario, así como la inversión pública y privada. A través de un comunicado, el Gobierno Federal refirió que la iniciativa busca aumentar la soberanía alimentaria, energética y producción nacional, “disminuyendo importaciones con países con los que no se tiene tratado comercial”.

Entre otras acciones, el Plan México busca fortalecer la conectividad del país con más infraestructura ferroviaria, carretera, aeroportuaria y portuaria. Otro objetivo concreto es la generación eléctrica de 26,000 megavatios a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con “un complemento de inversión privada para energía, así como 158 proyectos para transmisión”.

En su encuentro con representantes del Foro Económico Mundial, Sheinbaum resaltó la meta de su administración de establecer un marco de producción para Petróleos Mexicanos (Pemex) de 1.8 millones de barriles de hidrocarburos diarios, además de “desarrollar más gas natural”.

En el mismo tenor, señaló que se proyectan inversiones en programas de agua como la tecnificación del riego agrícola, construir 1.7 millones de viviendas en los siguientes seis años, y crear 200,000 nuevas matrículas en educación media superior y 330,000 en educación superior.

