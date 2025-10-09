Banco de Células Troncales Hematopoyéticas del IMSS, es uno de los cinco mejores del mundo 

Banco de Células Troncales Hematopoyéticas Banco de Células Troncales Hematopoyéticas, del Banco Central de Sangre del Centro Médico Nacional (CMN) La Raza del IMSS cumple 20 años de brindar servicio y se encuentra considerado entre uno los cinco mejores del mundo

El Banco de Células Troncales Hematopoyéticas del Banco Central de Sangre del Centro Médico Nacional (CMN) La Raza del IMSS está considerado uno de los cinco mejores del mundo en productividad de recolección de células madre con fines de trasplante para pacientes con leucemia.

Así lo destacó el director del Banco Central de Sangre de La Raza, doctor Oscar Zamudio Chávez, quien enfatizó que gracias a la incorporación de nuevas tecnologías en el estudio de histocompatibilidad de unidades como la Secuenciación de Nueva Generación y la creación del Centro de Colecta de Células Troncales Hematopoyéticas, esta unidad permanece a la vanguardia para brindar atención a la población derechohabiente.

El doctor Andrés García Rincón, director de la UMAE Hospital de Especialidades “Dr. Antonio Fraga Mouret” del CMN La Raza, destacó que el éxito del Banco es resultado del trabajo en equipo y calidad en sus procesos lo que ha permitido posicionar a esta unidad como un referente y digno representante en América Latina y a nivel mundial.

Este banco inició operaciones en 2005, como el primer banco público de sangre de cordón umbilical, convirtiéndose en pionero en la atención de enfermedades hemato-oncológicas, con lo que obtuvo la certificación internacional ISO 9001:2008, que mantiene a la fecha.

Para el 2006 recibió el Galardón Internacional Excelsis de la Global Quality Foundation, al convertirse en la primera unidad del IMSS en certificarse en Sistemas de Gestión de Calidad.

En 20 años se han realizado 192 trasplantes y recolectado 1,907 unidades para criopreservación y uso terapéutico en pacientes con leucemias, linfomas, mielomas y para otras enfermedades de la sangre y diversos tipos de cáncer.

En el marco de la conmemoración del 20 aniversario de funcionar, se realizó una ceremonia en reconocimiento a la labor y compromiso de profesionales, investigadores y colaboradores que han consolidado a este establecimiento como un referente de calidad en México y el mundo.

Asimismo, se realizaron las Primeras Jornadas Académicas de Trasplante de Células Troncales Hematopoyéticas y Terapia Celular el 17 y 18 de septiembre pasados, en las que especialistas nacionales e internacionales compartieron experiencias y conocimientos para fortalecer la capacitación del personal de salud, actividades que cuentan con el aval del Consejo Mexicano de Patología Clínica y Medicina de Laboratorio y permitirá a las y los participantes contar con puntos curriculares para certificarse o recertificarse en sus especialidades.

La doctora Natividad Neri Muñoz, titular de la Coordinación de Unidades

Médicas de Alta Especialidad del IMSS, agradeció al personal médico y administrativo por su esfuerzo y compromiso, a los donantes de sangre de cordón umbilical, al tiempo que subrayó la relevancia de la cultura de la donación ya que “sin donante, no hay trasplante”.

A su vez, el coordinador de Donación y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células del IMSS, doctor José Arturo Velázquez, señaló que no en todo el país hay programas de células troncales y la capacitación en las Primeras Jornadas Académicas son fundamentales para ampliar el acceso a estos tratamientos.

En la ceremonia se entregaron reconocimientos a miembros fundadores del Banco y un homenaje póstumo al doctor Ángel Guerra Márquez, ex director de la unidad médica y parte fundamental del Banco de Células Troncales.