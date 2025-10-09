“Cada quien”: Sheinbaum responde sobre el jet de Fernández Noroña

Durante la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum evitó opinar sobre el viaje en jet privado que realizó el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña.

Si bien, en días recientes, el senador aclaró y justificó el viaje que realizó para su gira en Coahuila, dando razón de que no tiene nada que transparentar y que no existen irregularidades en el servicio, con lo que justificó el pago por el servicio.

A través de redes sociales, Noroña se ha puesto a la defensiva e incluso ha retado a medios de comunicación a que comprueben los 280 mil pesos que gastó en su vuelo, así como la renta del avión de negocios modelo Socata TBM 850.

¿Cuáles fueron las razones de Noroña para rentar un avión privado?

El senador se defendió ante los medios destacando que él no hace uso de vuelos comerciales en parte de su gira por un tema de tiempos.

Así mismo, enfatizó las palabras de la presidenta, quien, de acuerdo a Noroña, dijo que “cuando es necesario, se puede”, defendiéndose de todas las acusaciones sobre sus compras y alquileres innecesarios para sus giras.

Esto se suma a una nueva polémica en la vida del senador, quien no hace mucho se encontraba en el ojo del huracán por la compra de una casa en Tepoztlán por 12 millones de pesos, además de los vuelos en categoría business a Francia.

“A cada quien lo juzga el pueblo, pero la vida de lujos no va con la cuarta transformación”

Si regresamos al 1 de agosto, la presidenta durante la mañanera comentó que la cuarta transformación con el expresidente López Obrador y ella como sucesora tuvieron siempre la visión de la austeridad republicana, que el gobierno no podía estar dilapidando recursos y que el gobernante tiene que vivir en austeridad mediana; por eso se había aplicado la disminución de los salarios de los gobernantes.

Por ello, en la Constitución, los ministros de la corte iban a ganar menos que la presidenta de la República para evitar tener gastos y lujos innecesarios que durante mucho tiempo gozaron los gobernantes, que además de la corrupción, pensaban que llegar al poder era rodearse de guaruras, comer en los restaurantes más finos y elegantes, como tener las casas más lindas y convertirse en una persona alejada del pueblo.

Cabe destacar que la presidenta durante esa mañanera hizo especial énfasis en “esta visión de él de recuperación del pensamiento juarista que lo llevó a cabo durante toda su vida y la presidencia, pues es algo muy importante y eso no lo podemos perder los que pertenecemos a este movimiento. Y a cada quien lo juzga el pueblo por sus acciones, a cada quien. Nosotros tenemos una responsabilidad de seguir insistiendo en que los viajes lujosos y la vida lujosa no tienen que ver con el movimiento de transformación, independientemente de dónde vengas”.

“Cada quien”: La presidenta Sheinbaum esquivó la pregunta sobre el viaje de Noroña

Dos meses después de la declaración donde seguía firme a los ideales del expresidente Andrés Manuel López Obrador sobre que ningún dirigente tendría que tener lujos, ahora que fue cuestionada sobre su viaje de un dirigente de Morena, esquivó completamente dar una respuesta similar a la de antes, mencionando: “Cada quien es libre de opinar y que los juzgue la gente”.

Las limitaciones deberían ser iguales para cualquier dirigente, sosteniendo y respondiendo por igual si cualquiera comete o rompe los ideales de la 4T.