Capturan en Neza a hombre que mató a policías peruanos

Detenido Adolfo “N”. (SSPC)

Autoridades detuvieron a Adolfo “N”, quien huyó de Perú en marzo del 2016, luego de estar implicado en el homicidio de dos suboficiales de la Policía Nacional de ese país.

Adolfo “N” se encontraba en un domicilio ubicado en la colonia Las Maravillas, en el municipio de Nezahualcóyotl.

En 2016 la Policía Nacional de Perú detuvo a varios implicados en ese multimohicidio a autoridades, sin embargo, Adolfo “N” huyó a México, por lo que contaba con una orden de aprehensión en Perú y Ficha Roja emitida por Interpol.

Una vez ubicado, Adolfo “N” fue detenido y puesto a disposición de las autoridades.