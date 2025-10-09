Rutilio Escandón, impunidad diplomática y sinónimo de corrupción: senador del PVEM

Senador del PVEM, Luis Armando Melgar arremete contra el ex gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, ahora cónsul de México en Miamii

El gobierno de Rutilio Escandón Cadenas en Chiapas representó un sexenio marcado por la violencia y corrupción y representa el fracaso de la política de seguridad de “abrazos, no balazos” la normalización de la violencia y ausencia de justicia social del sexenio pasado.

Así lo afirmó el senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Luis Armando Melgar Bravo quien lamentó que el ex gobernador de Chiapas goce de la impunidad diplomática como cónsul de México en Miami.

Lejos de enfrentar la justicia—agregó--, hoy Escandón vive en Coral Gables, Florida, en una zona exclusiva, con propiedades y rentas millonarias que no corresponden a su salario como funcionario público.

“Su nombramiento como cónsul no fue un reconocimiento a la diplomacia ni al servicio público, fue un escudo de impunidad, otorgado desde el centro del poder para blindar a un operador político cercano a Adán Augusto López (coordinador de Morena en el Senado y cuñado del ex gobernador de Chiapas ”, sostuvo

Po ello pidió a Escandón que reconsidere su permanencia en el cargo en tanto se realicen las investigaciones para deslindar responsabilidades sobre presuntos desvío de recursos en su gobierno al frente de Chiapas.

Melgar Bravo sentenció que durante el mandato de Escandón, Chiapas atravesó una de las etapas más dolorosas de su historia reciente con más de mil homicidios dolosos en 2024, según cifras oficiales.

Desplazamientos masivos de comunidades indígenas y campesinas, que tuvieron que abandonar sus tierras por miedo a la violencia pero sobre todo el avance de grupos criminales como “La Barredora”, que se instalaron en varias regiones del estado con total permisividad institucional.

Melgar recordó que, mientras la población vivía con miedo, Escandón y sus operadores políticos tejían redes de corrupción con desvíos millonarios. Auditorías federales documentaron irregularidades por más de, que beneficiaron a contratistas cercanos al exgobernador.

El senador de la cuarta transformación fue contundente al afirmar que la política federal de seguridad fue un error histórico pues no se combatió al crimen, se le dejó crecer.

Tampoco se protegió al pueblo, se blindó a políticos corruptos ni se e construyó paz y en cambio se normalizó la impunidad.

“Este caso es la prueba más clara de que la estrategia de ‘abrazos, no balazos’ no trajo paz. Al contrario, abrió las puertas al crimen organizado y a la corrupción, dejando a Chiapas en una situación de vulnerabilidad extrema”, dijo

El senador pevemista llamó al Estado mexicano y a las instituciones responsables a realizar una investigación profunda sobre los actos de corrupción y desvíos de Rutilio Escandón así como una revisión inmediata de su nombramiento como cónsul en Miami.

El legislador chiapaneco subrayó que, a diferencia del pasado, hoy con el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, Chiapas recupera la paz y la gobernabilidad que tanto demandaba el pueblo.