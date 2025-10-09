Secretario general del IMSS, Jorge Gaviño, asiste a sesión del Consejo Consultivo de la representación en Estado de México Oriente  

IMSS Estado de México Oriente Secretario general del IMSS, Jorge Gaviño, asistió a la sesión del Consejo Consultivo de la representación en Estado de México Oriente, encuentro encabezado por la presidenta del Consejo, doctora Josefina Estrada Martínez

Jorge Gaviño, secretario general del IMSS visitó la representación del instituto en el Estado de México Oriente para participar en la Sesión del Consejo Consultivo Delegacional.

En el encuentro se analizaron los avances en atención médica, infraestructura y coordinación institucional en beneficio de la derechohabiencia.

En el encuentro, encabezado por la presidenta del Consejo y titular de IMSS en Estado de México Oriente, doctora Josefina Estrada Martínez, se reconoció el trabajo del personal del IMSS en la región y se subrayó la importancia de mantener una comunicación cercana entre las áreas médicas, administrativas y sindicales, así como con los sectores productivos y autoridades locales.

Enfatizó que la coordinación y el trabajo en equipo son fundamentales para fortalecer los servicios y responder con calidad y calidez a las necesidades de la población.

Asimismo, se abordaron temas y procesos orientados a mejorar la atención médica y los servicios administrativos, y la manera de reforzar programas de prevención y promoción de la salud, ya que, se resaltó, la colaboración interinstitucional permite avanzar en la mejora continua y en la eficiencia operativa de las unidades médicas.

Señaló que de enero a septiembre pasados, se realizaron más de 5.3 millones de consultas de Medicina Familiar, más de 900 mil consultas de especialidades y más de 55 mil cirugías, en el marco de la estrategia “2-30-100” implementada por el director general del Instituto, Zoé Robledo.

Advirtió que luego de ocho años de gestión, en agosto pasado, se consolidó la escrituración de un terreno en el municipio de Chimalhuacán, actualmente en desarrollo del anteproyecto conceptual para la construcción de un Hospital General Regional.

Resaltó que la delegación del IMSS estado de México Oriente se benefició con la donación de 30 ambulancias, entregadas por el director general y la gobernadora de la entidad mexiquense, Delfina Gómez Álvarez.

En su oportunidad, el secretario general, Gaviño Ambriz, reconoció el trabajo del personal institucional en el Estado de México Oriente y agradeció el esfuerzo de los integrantes del Consejo Consultivo.

En su intervención destacó que ampliar la cobertura, brindar atención con calidad y calidez, así como mantener un trato humano a las y los derechohabientes, son objetivos prioritarios encomendados por la presidenta Claudia Sheinbaum y el director general del IMSS, Zoé Robledo, externando su apoyo para coadyuvar con el cumplimiento de la estrategia “2-30-100”, implementada a nivel nacional.

Para su cumplimiento, sostuvo, será indispensable el esfuerzo, compromiso y actitud de servicio que caracteriza a los trabajadores del Seguro Social, que impactará de manera directa en la salud y bienestar de los derechohabientes del IMSS.

En la reunión, realizada en el Hospital General Regional (HGR) No. 196, también asistieron representantes de trabajadores: Nora Gabriela González y Reyes Alcántara, de las confederaciones Regional Obrera Mexicana (CROM) y de la De Trabajadores de México (CTM), respectivamente.

También asistió José Refugio López, del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), y Víctor Gabriel Xochicale Saldívar, de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC).

Por parte del sector patronal, asistieron: José Espinosa, de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCAMIN), y José Alfonso Ramos Cardona, de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN).

Por parte del Consejo Técnico del IMSS, estuvieron presentes: Rodolfo Gerardo González, representante por la CROM; Leslie Berenice Baeza, representante por la CROC; Ricardo David García, por la CONCAMIN; Arturo Rangel Bojorges, representante por la CROM y Fernando Salazar, representante de la CONCANACO.