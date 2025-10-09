Tormenta tropical Raymond pone bajo el agua algunos puntos de Guerrero

La tormenta tropical “Raymond” provocó inundaciones en municipios de Guerrero Zihuatanejo bajo el agua (X @azucenau)

La tormenta tropical Raymond descargó toda su fuerza sobre el estado de Guerrero, dejando un rastro de calles anegadas, viviendas inundadas y árboles derribados. En pocas horas, varios municipios quedaron bajo el agua.

Video: Inundaciones en Zihuatanejo

Desde el mediodía del jueves, las lluvias no dieron tregua en Zihuatanejo. Calles convertidas en ríos y vehículos flotando en el centro de la ciudad reflejaron la magnitud de las precipitaciones. Seis automóviles, entre ellos un taxi arrastrado por la corriente en la colonia Vicente Guerrero, quedaron bajo el agua. El conductor logró escapar segundos antes de que el vehículo desapareciera bajo la marea pluvial.

¡Las inundaciones siguen! 🌧️



Esta tarde se registraron fuertes lluvias que provocaron inundaciones y encharcamientos en en distintos puntos de Zihuatanejo, #Guerrero entre ellos el estacionamiento de centros comerciales, calles y avenidas.



Hasta el momento, se ha compartido en… pic.twitter.com/tjzcpcl3oP — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) October 10, 2025

El nivel del agua superó el metro de altura en algunas zonas, lo que obligó a los equipos de emergencia a desplegarse por distintos puntos del puerto. Policías estatales, bomberos y elementos de Protección Civil auxiliaron a los conductores atrapados y retiraron árboles caídos que bloqueaban las avenidas principales.

La Capitanía de Puerto ordenó el cierre total a la navegación y suspendió las actividades acuáticas y pesqueras ante el fuerte oleaje. En las playas, las lanchas quedaron varadas sobre la arena, mientras los turistas abandonaban los recorridos programados.

¿Qué pasó en Pungarabato, Guerrero?

En Ciudad Altamirano, cabecera del municipio de Pungarabato, las lluvias provocaron el desbordamiento de un arroyo que inundó siete colonias. Cuarenta y ocho viviendas quedaron bajo el agua y sus habitantes tuvieron que ser evacuados hacia un refugio temporal habilitado en las instalaciones del DIF municipal.

“El crecimiento del arroyo sorprendió a las familias; muchas de las casas están asentadas cerca de la zona federal”, explicó Roberto Arroyo Matus, titular de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil estatal. El gobierno de Guerrero distribuyó cobertores, colchonetas y artículos de primera necesidad para los damnificados, mientras brigadas de salud y seguridad recorren la zona afectada.

En la región de la Montaña, el panorama no fue distinto. En Iliatenco, los árboles caídos bloquearon por horas la carretera Tlapa–Marquelia, interrumpiendo el tránsito y dejando incomunicadas a varias comunidades.

¿Qué pasa en Acapulco por Tormenta tropical Raymond?

Las lluvias también golpearon Acapulco, donde el arrastre de tierra y lodo cubrió parte de las calles del centro. Comercios cerraron ante el riesgo de inundaciones y el transporte público redujo su servicio por la dificultad para circular.

Como medida preventiva, la Secretaría de Educación de Guerrero suspendió las clases en todos los niveles, ante el riesgo de deslaves y encharcamientos. Las autoridades advirtieron que, aunque la intensidad de la tormenta disminuiría hacia el viernes, las lluvias persistirían en las próximas horas.

El titular de Protección Civil estatal aseguró que el sistema se aleja gradualmente hacia el suroeste, aunque pidió no bajar la guardia. “Todavía podrían presentarse precipitaciones importantes antes de que Raymond pierda fuerza por completo”, advirtió.