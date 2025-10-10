Capturan en Chilpancingo a presunto asesino de sacerdote, en Guerrero

Miguel Ángel "N", presunto homicida del padre Bertoldo Pantaleón Estrada, fue detenido en Chilpancingo

Inseguridad — Seis días después del asesinato del párroco Bertoldo Pantaleón Estrada, el pasado 4 de octubre en el municipio de Eduardo Neri, presuntamente a manos de su chofer, este viernes la Fiscalía General de Justicia del estado de Guerrero informó sobre la captura de Miguel Ángel “N”, en el municipio de Chilpancingo.

La captura del presunto homicida fue resultado de acciones encabezadas por la Fiscalía estatal, en donde también participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En una acción encabezada por la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE), la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se cumplimentó una orden de aprehensión contra Miguel Ángel “N”, por el delito de homicidio calificado en grado de coparticipe, contra una persona que fungía como párroco en el municipio de Eduardo Neri.

Luego de tomar conocimiento del homicidio de un párroco, los agentes de seguridad establecieron contacto con autoridades locales para apoyar en las indagatorias del caso; las labores de inteligencia e investigación de campo permitieron identificar a un sujeto vinculado en el evento, con ello recabaron información para que se generara una orden de aprehensión en su contra.

La FGE resaltó que derivado de la investigación del caso, el detenido habría participado directamente en el ataque con arma de fuego en el que perdió la vida el párroco de Mezcala.

Tras realizar recorridos de seguridad en el municipio de Chilpancingo, los efectivos ubicaron a Miguel Ángel “N”, le marcaron el alto y tras corroborar su identidad y lo detuvieron, le informaron sus derechos de ley y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

