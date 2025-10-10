Disciplina Judicial envía a FGR “caso grave” de nuevo juez suspendido cuando era secretario de Acuerdos

CDMX — Con el fin de determinar si hay algún delito en las conductas irregulares de las que se señala a un exsecretario de Acuerdos que resultó como persona juzgadora en las primeras elecciones del Poder Judicial, el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) dio vista a la Fiscalía General de la República para que analice y dé respuesta a este órgano jurisdiccional.

El Tribunal de Disciplina informó que durante el proceso para sustituir al hoy extinto Consejo de la Judicatura Federal recibió diversas quejas y en una de ellas, ante “la gravedad de la falta”, se adoptó el criterio de dar vista, de inmediato, a la FGR para que determine si la conducta es constitutiva de delito.

“Las y los magistrados determinaron mantener la medida cautelar a una persona juzgadora que, aun cuando resultó electa en el pasado proceso electoral., había sido suspendida de funciones como secretaria de acuerdos”, indicó el TDJ a través de un comunicado.

El Pleno del TDJ designó a las y los magistrados que presidirán las comisiones de Evaluación, Vigilancia, Disciplina, Conflictos Laborales e Investigación.

El Tribunal de Disciplina Judicial reiteró que está vigilante de la conducta de las y los servidores públicos del Poder Judicial Federal y de aplicar las sancionar correspondientes cuando la situación lo amerite.

Crean comisiones para analizar quejas contra nuevos jueces

El TDJ también dio a conocer que para resolver las quejas que se presenten determinó crear comisiones para dar salida a los que hasta ahora ya tiene en lista.

La Comisión de Evaluación estará a cargo de Indira Isabel García; de Vigilancia, Verónica de Gyvés; de Disciplina, Rufino H León Tovar; de Conflictos Laborales, Celia Maya, y de Investigación, Bernardo Bátiz.

“La tarea de las comisiones es procesar, dar seguimiento y preparar los proyectos de resoluciones, en primera instancia, de la actuación de las y los juzgadores federales que sean señalados de cometer alguna falta en el ejercicio de sus funciones”, puntualizó.

Señaló que en el pleno del TDJ se han venido resolviendo quejas que se recibieron, durante el proceso de transición del extinto Consejo de la Judicatura Federal, y en una de ellas, ante la gravedad de la falta, el caso fue remitido a la FGR, reiteró.

El TDJ sustituyó al Consejo de la Judicatura Federal derivado de la reforma judicial y entró en funciones el pasado 1 de septiembre.