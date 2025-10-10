El paso de Priscilla y Raymond deja como saldo 23 muertos y 8 desaparecidos

Inundaciones en Poza Rica, Veracruz (Fotografía Cortesía)

Este viernes, 31 de los 32 estados de la República vivieron los efectos provocados por el paso de los ciclones Priscilla y Raymond, que han provocado hasta el momento 23 muertos y 8 desaparecidos en los estados de Veracruz, Querétaro, Hidalgo y Puebla.

Aunque Veracruz ha sido la entidad con mayores afectaciones por el desbordamiento del Río Cazones en Poza Rica, en Hidalgo, las autoridades informaron que se registraron derrumbes en los municipios de Tenango y Zacualtipán, además, contabilizaron un total de 16 personas fallecidas por estas causas.

En Puebla, el gobernador Alejandro Armenta reportó un saldo de al menos cinco personas fallecidas y ocho desaparecidos por deslaves, así como afectaciones en 25 municipios.

La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, informó durante la conferencia mañanera sobre otros dos fallecimientos; se trata de un menor que perdió la vida por el deslizamiento de una ladera en Pinal de Amoles, en Querétaro, y un policía que murió mientras realizaba operaciones de rescate en las inundaciones en Veracruz.

Veracruz desbordado

La intensidad de las precipitaciones registradas en las últimas 24 horas, han dejado afectaciones en al menos 48 municipios de Veracruz, impidiendo que las autoridades realicen un conteo certero de los daños.

La entidad registró el crecimiento y desbordamiento de ríos como el Río Cazones, que dejó decenas de construcciones inundadas, provocando que los habitantes buscaran refugio en la cima de techos, casas o autos esperando a recibir auxilio.

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que para atender esta emergencia, se comunicó de manera urgente con los gobernadores de los estados más afectados, y con los titulares de las secretarías de Defensa, Marina, Gobernación, Bienestar, y Comunicaciones y Transportes, además de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Protección Civil.

“Trabajamos para apoyar a la población, abrir caminos y restablecer el servicio eléctrico”, señaló la mandataria mexicana en un breve mensaje en X.

Con información de EFE.