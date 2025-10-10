Lamenta Grupo México el rechazo de la compra de Citi: “Cumplíamos todos los requisitos”

Grupo México lanzó un comunicado lamentando el rechazo de su oferta para adquirir el 100% de Banamex a pesar de cumplir con los requisitos regulatorios.

“Grupo México fue informado por Citi que decidió rechazar su oferta para la compra del 100% de las acciones de Banamex, a un precio superior, en mejores condiciones y con mayor certeza que la oferta que ya tenía por solo el 25%”, expresó la empresa en un comunicado.

“La propuesta cumplía plenamente con los requisitos establecidos por las autoridades regulatorias y lograba el objetivo de Citi de desincorporar el 100% de Banamex, así como el propósito de garantizar que el banco regrese a manos de inversionistas mexicanos”, destacó.

“Grupo México lamenta esta decisión, toda vez que su oferta maximizaba el beneficio para los accionistas de Citi y aseguraba el reposicionamiento de Banamex como un banco mexicano líder y capaz de dar fuerte impulso a la economía de nuestro país, agregó.

Asimismo, la compañía reiteró que es respetuoso con la decisión de Citi y desea que tenga éxito en la operación “por la cual ha optado y el destino que eligió para Banamex, de modo que ello repercuta en estabilidad y crecimiento para el sector financiero mexicano.”