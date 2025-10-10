Lluvias afectan a 31 estados del país: Veracruz, Puebla y Guerrero entre los más dañados

Vía remota, la titular de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó a la presidenta sobre los estragos ocasionados por las lluvias que han afectado a 31 estados del territorio nacional, con distintos niveles de intensidad.

Las entidades más afectadas son Veracruz, Querétaro, Puebla, San Luis Potosí, Hidalgo y Guerrero, donde se reportan viviendas dañadas, deslaves y la activación de planes de auxilio.

En Veracruz, las lluvias han afectado 38 municipios y 312 viviendas. Se implementó el Plan DN-III, además de la apertura de seis refugios temporales para atender a la población damnificada.

En Querétaro, se registraron daños en cinco municipios, incluyendo el desbordamiento del Río Jalpan. También fue activado el Plan DN-III para labores de apoyo y rescate.

En San Luis Potosí, 11 municipios resultaron con afectaciones, entre ellas el derrumbe de un cerro, lo que obligó a habilitar cuatro albergues.

En Puebla, las lluvias provocaron daños en 26 municipios, con 77 deslizamientos, derrumbes y deslaves carreteros registrados hasta el momento.

Por otro lado, la Tormenta Tropical Raymond continúa su recorrido por el océano Pacífico, de manera paralela al territorio nacional. Se prevé que entre como depresión tropical a Baja California Sur durante el fin de semana.

Finalmente, Protección Civil informó que a las 12:00 horas de este día se realizará una actualización del reporte nacional sobre los daños y acciones de atención a la población.