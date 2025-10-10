Omar Bravo se queda en prisión; es vinculado a proceso por abuso sexual infantil agravado

Omar Bravo Acusado de abuso sexual infantil

Omar Bravo Tordecillas, histórico delantero del Club Deportivo Guadalajara y figura de la selección mexicana, se queda en la cárcel. El exfutbolista fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual infantil agravado y permanecerá en prisión preventiva oficiosa durante seis meses en el penal de Puente Grande, Jalisco, mientras concluye la investigación complementaria.

El juez de control determinó la medida cautelar luego de escuchar los argumentos del Ministerio Público y la defensa, que solicitó el plazo constitucional ampliado de 144 horas para recabar pruebas.

¿Qué hizo Omar Bravo?

El 4 de octubre pasado, agentes de la Policía de Investigación de Jalisco detuvieron a Bravo en el centro de Zapopan. La orden fue girada por el Juzgado Décimo de Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes, tras una denuncia presentada días antes por la madre de una menor de edad.

Según la Fiscalía del Estado, la víctima —hija de una expareja del exfutbolista— relató que los abusos ocurrieron en repetidas ocasiones durante varios años, cuando convivían bajo el mismo techo. Los primeros hechos habrían iniciado cuando la menor tenía cerca de diez años.

La mujer interpuso la denuncia el 30 de septiembre, acompañada de su hija mayor, después de que la adolescente decidiera hablar por primera vez sobre lo ocurrido. La Fiscalía abrió una carpeta de investigación y asignó el caso a la Vicefiscalía Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes.

Las pruebas contra Omar Bravo

De acuerdo con la información judicial, la carpeta de investigación incluye un dictamen psicológico, un video grabado por la propia víctima y más de cuarenta capturas de pantalla de conversaciones de mensajería instantánea. En esos intercambios, Bravo habría enviado mensajes con connotaciones sexuales y solicitado que fueran eliminados después.

El material fue considerado suficiente por las autoridades para solicitar su detención. En la audiencia inicial, la Fiscalía presentó además declaraciones de testigos y evidencia pericial que refuerza la acusación. La defensa del exfutbolista, por su parte, sostiene que no existen pruebas concluyentes y busca desestimar los elementos presentados por el Ministerio Público.

Durante la primera audiencia, Bravo optó por no declarar. Su equipo legal insistió en que el proceso debe respetar el principio de presunción de inocencia y pidió tiempo para aportar pruebas que acrediten su versión de los hechos.

Qué pena podría enfrentar Omar Bravo si es hallado culpable

El delito de abuso sexual infantil agravado está tipificado en el artículo 142-L del Código Penal de Jalisco. La pena mínima es de tres años y puede llegar hasta seis, aunque aumenta cuando existen circunstancias agravantes, como la convivencia habitual con la víctima o la relación de confianza.

En caso de que el tribunal considere probada la responsabilidad penal, Bravo podría enfrentar una condena considerable, incluso hasta de 20 años. Por ahora, el exfutbolista deberá permanecer en Puente Grande hasta que la Fiscalía cierre la etapa de investigación y el juez determine si el caso avanza.

Trayectoria de Omar Bravo

Durante dos décadas, Omar Bravo fue sinónimo de gol y entrega. Ídolo del Guadalajara, máximo anotador histórico del club con 160 tantos y protagonista del Mundial de Alemania 2006, su figura representaba uno de los capítulos más exitosos del balompié nacional. Jugó también en Cruz Azul, Atlas y el Deportivo La Coruña de España.