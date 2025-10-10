“Original Yucatán” reunirá a 300 artesanos en defensa del arte textil y cultural indígena

Durante la conferencia matutina de este jueves, la subsecretaria de Desarrollo Cultural, Marina Núñez, presentó la iniciativa “Original”, un proyecto que busca combatir el plagio y defender los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas dedicados a la artesanía.

Marina Nuñez (Toma de pantalla)

Núñez destacó que, a partir del actual gobierno, las políticas públicas han fortalecido el apoyo a los artesanos en distintos ámbitos, promoviendo la protección de su propiedad cultural y su reconocimiento económico.

El evento “Original Yucatán” se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Siglo XXI, en Mérida, del 13 al 16 de octubre, en un horario de 11:00 a 22:00 horas. Participarán 300 artesanos de todo el país, quienes exhibirán y venderán una amplia gama de productos como textiles, joyería, piezas decorativas y utilitarias, accesorios y artículos de vestir.

Además, se realizarán cuatro pasarelas en el Gran Museo del Mundo Maya, donde se presentarán 180 piezas originales que reflejan la riqueza cultural de diversas comunidades.

Como parte de las actividades, se celebrará la Primera Edición del Encuentro de Filigrana, con la participación de 50 artesanos, también en el Gran Museo del Mundo Maya, del 15 al 17 de octubre.

Todos los eventos serán de entrada gratuita, con el objetivo de acercar al público a la creación artesanal y fomentar el consumo responsable de piezas con identidad cultural.

El gobernador de Yucatán, Joaquín “Huacho” Díaz Mena, invitó a todas y todos los mexicanos a visitar Mérida durante estas fechas para disfrutar del talento y creatividad de los pueblos originarios.