Restablece CFE suministro al 46% de los usuarios afectados por el mal tiempo

CFE aseveró que continúa trabajando por devolver la electricidad a los usuarios afectados en el menor tiempo posible, priorizando la seguridad de su personal y de la población

De cara al mal tiempo en 31 entidades del país, la Comisión Federal de Electricidad informó que ha restablecido el suministro eléctrico al 46.36% de los usuarios afectados en el oriente del país, es decir, en algunas partes de los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz.

CFE

La compañía señaló que ha desplegado a un total de 380 trabajadores y linieros electricistas, 78 grúas articuladas, 90 vehículos pick up, 22 plantas de emergencia, 3 drones y 4 helicópteros para atender las afectaciones por estos eventos meteorológicos.

CFE

CFE aseveró que continúa trabajando por devolver la electricidad a los usuarios afectados en el menor tiempo posible, priorizando la seguridad de su personal y de la población.