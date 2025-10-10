Sheinbaum dice que el gobierno apoyará a la UNAM en temas de seguirdad...si ellos lo piden

Claudia Sheinbaum y la UNAM La mandataria reconoció los diferentes problemas que han afectado a los planteles de la Universidad en semanas recientes.

En las semanas recientes, la Universidad Nacional Autónoma de México se ha visto envuelta en diferentes polémicas en cuanto a seguridad. El ataque armado en CCH Sur, las amenazas de bombas, paros en los planteles y la actividad del llamado bloque negro. Ante esta situación, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que están dispuestos a actual con las autoridades universitarias en el marco de su autonomía.

Gobierno apoyará a la UNAM si ellos lo piden

A pregunta expresa en la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria aseguró que están al pendiente de los temas de inseguridad que han aquejado a la UNAM en semanas recientes. Asimismo, reconoció que actúan desde las fiscalías cuando se presentan las denuncias correspondientes, y que, aunque es difícil que el Gobierno Federal intervena, están dispuestos a apoyar a la Universidad respetando el marco de su autonomía.

“Desde el gobierno ¿qué podemos hacer?. Primero, investigación. Segundo, ayudar con las fiscalías en caso de una carpeta de investigación. Y en tercer caso es un tema de atención a salud mental o fenómenos sociales.

Ahí es donde estamos trabajando en una atención integral, no sólo de la UNAM, sino de otros jóvenes del país.

La UNAM es autónoma, difícilmente podemos intervenir en su vida cotidiana interna. Cuando fui estudiante y académica, nunca queríamos que el gobierno interviniera en la vida académica. Si la autoridad universitaria nos pide ayuda en el marco de su autonomía, siempre vamos a estar ahí“. Aseguró la titular del Poder Ejecutivo.

No descarta que se traten de provocaciones

Por otra parte, también reconoció que estos tres tipos de problemas deben enfrentarse de manera distinta y que se debe investigar quiénes son las personas

“Apenas se está trabajando en la información para ver. Cada tema vamos a colocarlos en su lugar (...) ¿Qué hacemos nosotros? porque se presenta una denuncia. A través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se están haciendo las investigaciones para ver de dónde vienen estas amenazas.

Estamos esperando el resultado y en el momento que podamos compartirlo, por su puesto lo haremos. ¿Es una burla, una broma o algo orquestado para generar alguna provocación?"