SICT intensifica trabajos de despeje en la red carretera frente a las intensas lluvias

La dependencia trabaja en varios frentes para liberar los bloqueos derivados de deslaves y derrumbes

Dado el mal tiempo en gran parte del territorio nacional, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que se encuentra trabajando en varios frentes para mantener libre de bloqueos la red carretera federal, así como para reparar los daños generados por los más recientes fenómenos meteorológicos.

SICT SLP

La SICT Querétaro detalló que ha atendido cinco incidencias en tramos carreteros, resolviendo al 100% dos de ellas, tres permanecen abiertas al tiempo que maquinaria y personal especializado mantienen operaciones de reapertura de caminos luego de suscitarse 9 derrumbes y dos cierres totales en Arroyo y San Joaquín; trabajan 3 excavadoras, 3 camiones y 26 personas.

Querétaro

En Hidalgo, la secretaría detalló que tres cuadrillas se encuentran laborando en las carreteras Pachuca-Cd. Valles y San Juan del Reío-Xilitla; con apoyo de retro excavadoras y dos camiones de volteo, 24 elementos laboran para abrir las vías. Asimismo, fueron atendidos derrumbes en los tramos 14-600 de Real del Monte, 15-500 en Huasca y 16-100 en Pachuca.

Hidalgo

Personal de la dependencia trabaja de igual modo en Veracruz; divididos en brigadas, los tabajadores realizan tareas de limpieza y retiro de deslaves, así como de verificación de tramos afectados, principalmente en la red carretera federal libre de peaje.

Veracruz

Simultáneamente, SICT despeja deslaves en la carretera Teziutlán-Nautla, Amozoc-Teziutlán y Pachuca-Tuxpan, en Puebla.