“A la población damnificada no le faltará nada”, asegura Sheinbaum tras daños por lluvias

Reunión virtual para abordar afectaciones por lluvias

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió de manera virtual con las autoridades de las entidades afectadas por las recientes lluvias que han dejado al menos 38 víctimas mortales en Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro. Y aprovechó para enviar un mensaje a quienes han perdido a un ser querido.

“Nuestra solidaridad y apoyo a todas las personas que perdieron un familiar; a la población damnificada no le faltará nada. Están desplegados integrantes y equipos del Gobierno de México para la apertura de caminos y atención a las comunidades”, informó a través de sus redes sociales.

La mandataria reveló que en la reunión se abordaron las afectaciones y necesidades en cada uno de los municipios afectados, participaron la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle; los gobernadores de Hidalgo, Julio Menchaca; Puebla, Alejando Armenta; el de Querétaro, Mauricio Kuri, y el de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo; así como con autoridades del gobierno federal.

Dio a conocer que la Coordinación Nacional de Protección Civil hará un resumen de las afectaciones y continuarán las reuniones para atender a la población de manera eficiente.

Además señaló que una vez que se atienda la emergencia, iniciarán los censos para el apoyo a la población.

“A nadie dejaremos desamparado; atendemos a las familias que perdieron a un ser querido”, comentó en otra publicación.

Más de 7 mil elementos de la Defensa atienden a la población

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) reveló que 7 mil 400 integrantes del Ejército, la Fuerza Aérea y de la Guardia Nacional continúan desplegados en los estados afectados para auxiliar a la población.

Y mantiene en todas las entidades el Plan DN-III-E en su fase de auxilio, mediante la distribución de víveres, agua, atención médica y apoyo logístico en las comunidades.

“Las y los soldados del pueblo de México continuarán brindando apoyo humanitario, médico y logístico en las zonas de mayor necesidad, fortaleciendo el espíritu solidario que caracteriza al Plan DN-III-E, símbolo de servicio, unidad y esperanza”.

La Defensa mantiene 7 mil 400 integrantes del Ejército, la Fuerza Aérea y de la Guardia Nacional desplegados en los estados afectados.

Para fortalecer las acciones de auxilio, la Defensa ha desplegado: 7 helicópteros, tres en Puebla, dos en Veracruz y dos en Hidalgo, empleados en estas entidades para el traslado de personal, víveres y material de emergencia.

Así como una cocina móvil en el municipio de Venustiano Carranza, Puebla, con capacidad de preparar hasta 10 mil 500 raciones diarias entre desayunos, comidas y cenas; además de 3 cocinas comunitarias en Veracruz.

Y cinco células de intendencia, tres en Xicotepec, Puebla; una en Álamo, Veracruz, y una en Tianguistengo, Hidalgo, con capacidad para servir un total de 4 mil 500 raciones alimenticias diarias.

También instaló dos plantas potabilizadoras, una en Huauchinango, Puebla, y una en Álamo, Veracruz, con capacidad para potabilizar 10 mil litros de agua diarios cada una.

Mantiene 52 unidades de maquinaria pesada, 7 en Querétaro, 24 en Hidalgo, 8 en Veracruz y 13 en Puebla, destinadas al despeje de caminos y remoción de escombros.

Instaló 160 camas de hospital disponibles en 4 hospitales militares de La Boticaria y Tuxpan en Veracruz; una en Puebla, Puebla, y una en la capital de San Luis Potosí.

Además hay 2 puestos de mando móvil ubicados en Huauchinango, Puebla y Álamo, Veracruz, que permiten coordinar las operaciones en tiempo real. Se desplegaron 11 lanchas tipo Zodiac, cinco en Xicotepec, Puebla y seis en Metztitlán, Hidalgo, empleadas para el rescate y traslado de personas en zonas anegadas.

Y hay 6 tractocamiones que transportan insumos: uno con destino a Álamo, Veracruz, con mil despensas; dos a Tuxpan, Veracruz con 50 mil litros de agua; así como tres a Huauchinango, Puebla con mil despensas y 50 mil litros de agua.