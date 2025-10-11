Explota camión cargado con diésel en la México-Puebla; hay al menos tres heridos

Especial

La carretera México-Puebla fue escenario de otra explosión de un camión cargado con combustible, que se generó al impactarse contra otro vehículo; según los primeros reportes, hay tres personas heridas y se provocó el cierre total de la vialidad.

El hecho ocurrió en el kilómetro 72 de la carretera federal México-Puebla, en el municipio de Santa Rita Tlahuapan. Cuando ocurrió el choque, el camión se volcó y posteriormente explotó.

Las autoridades municipales de Santa Rita Tlahuapan informaron que se activaron de forma inmediata los protocolos de emergencia, por lo que las acciones están enfocadas en controlar y sofocar el incendio, así como garantizar la seguridad vial, por lo que se cerró la circulación de ambos sentidos en la autopista.

Como medidas preventivas se evacuaron viviendas de las comunidades cercanas para salvaguardar la seguridad de las familias, informaron.

Además, en el sitio se encuentran agentes de Protección Civil y de la Policía municipal, paramédicos, y se ha solicitado el apoyo de una unidad de Bomberos, agregó el municipio.

De acuerdo con los primeros reportes, el choque del camión provocó el derrame de diésel lo que generó un fuerte incendio, que de inmediato alcanzó al menos otros dos automóviles.