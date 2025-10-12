Plantea Nacho Mier a senadores de Morena donar “buena parte de su dieta” a damnificados de lluvias

u

Una pareja de personas de la tercera edad se abraza ante la devastación de las lluvias

En medio de la emergencia por las fuertes lluvias e inundaciones en al menos 5 entidades del país y la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonde), algunos senadores como el vicecoordinador de Morena en la Cámara Alta, Ignacio Mier planteó la posibilidad de que la bancada guinda donde “una buena parte de su dieta” para destinarla a las autoridades que coordinan el Plan de Ayuda a los damnificados por los intensos aguaceros que han dejado un saldo de 44 personas fallecidas hasta el momento y decenas de millones de pesos en daños materiales.

Hasta el momento, el Senado a través de su presidenta, Laura Itzel Castillo Juárez solo anunció un centro de acopio a partir de este lunes, en la sede del Senado de la República a fin de recolectar ayuda para los damnificados por las lluvias en e Veracruz, a Querétaro, a Puebla, a San Luis Potosí e Hidalgo.

En octubre del 2023, ante el impacto y daños que causó el huracán Otis que dejó miles de afectados por los estragos de este fenómenos meteorológico la entonces presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera pidió una aportación económica para ayudar a los damnificados.

De inmediato giró instrucciones para a los senadores que desearan hacer una aportación económica, se les aplique un descuento de cinco días de su dieta además de realizar un acopio de víveres, para apoyar a los habitantes de Guerrero, que fueron afectados por el paso del Huracán “Otis”.

En esta ocasión, la presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, manifestó su solidaridad con las familias afectadas y anunció la instalación del centro de acopio pero no hay información sobre posibles donaciones.

En este contexto, Mier, Velazco, expresó su más sentido pésame a los familiares de las personas que perdieron la vida y planteó que esta semana va a proponer a las y los senadores de Morena que donen una buena parte de su dieta y destinarla a las autoridades que coordinan el Plan de Ayuda a los damnificados por las intensas lluvias.

Este apoyo, dijo, se destinará a la Cruz Roja, al Ejército y a las autoridades locales para que manden ayuda a los cientos de familias que fueron afectados por estos desastres naturales.

“Con relación a la tragedia que viven cientos de familias poblanas voy a proponer a mis compañeras senadoras y senadores donar una buena parte de nuestra dieta y ponerla a disposición de las autoridades que coordinan el Plan de Ayuda a los damnificados por las intensas lluvias que han azotado durante varios días a las cuatro sierras de Puebla, más significativamente la Norte”, dijo.

o Mier dijo que ha recibido llamadas de empresarios solidarios que quieren facilitar maquinaria para sumar esfuerzos en estos difíciles momentos para Puebla y estados vecinos cuestión que ya también le informó al secretario de Gobierno de Puebla, para que entren en contacto con ellos y se realicen las labores de manera prioritaria.

El morenista aseveró que se requiere unidad, sensibilidad y disposición a ayudar, porque la gente necesita ayuda de cualquier autoridad para poder pasar la noche, comer y recuperar una parte de sus cosas que fueron destruidas por las lluvias.

“Es momento de estar con ellos y ayudarlos, por eso necesitamos que todas y todos los senadores puedan ser sensibles; hoy han sido estados como Puebla, Hidalgo, Querétaro, Veracruz, San Luis Potosí, sin embargo mientras más ayuda enviemos, más rápido la gente puede recuperar sus actividades normales, vamos a ayudarlos”, expresó.