Atendidas la mayoría de afectaciones en carreteras de las cinco entidades más afectadas por el temporal

Esteva Medina destacó la necesidad de abrir el paso en las carreteras federales en aras de llevar a cabo las acciones de apoyo a las comunidades aisladas

De cara a la emergencia que atraviesa la mayor parte del territorio nacional dado el agresivo temporal de los últimos días y el paso de los fenómenos Raymond y Priscilla, Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informó en conferencia de prensa que ya fueron atendidas 130 de las 132 interrupciones causadas por las lluvias torrenciales en las carreteras federales de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz. Durante su comparecencia, y en compañía de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, explicó que hubo afectaciones en mil 061 kilómetros, mismas que fueron atendidas de manera inmediata por 478 trabajadores con el apoyo de 276 máquinas especializadas que retiraron 126 mil 485 metros cúbicos de escombros.

En su reporte, titulado “Atención a afectaciones en carreteras por lluvias extraordinarias”, Esteva Medina destacó la apremiante necesidad de abrir totalmente el paso en algunas carreteras federales en aras de llevar a cabo las acciones de apoyo y entrega de ayuda en las comunidades que quedaron aisladas luego de presentarse inundaciones, derrumbes y deslaves. En el caso particular del estado de Hidalgo, el secretario relató que, hasta el momento, la Red Carretera Federal sólo registra dos interrupciones, esto en los puentes Garcés y Garcés Auxiliar, aseveró que la dependencia se encuentra a la espera de que bajen las aguas para obtener paso franco y verificar si existe daño estructural, en cuyo caso se buscaría otra vía.

A propósito de esta forma de conectividad, agregó que personal de la SICT ya se encuentra en la revisión de 32 puentes vehiculares afectados en carreteras estatales, municipales y alimentadoras, al tiempo que, en Hidalgo, se brinda atención a las carreteras 85 Pachuca-Ciudad Valles; 105 Pachuca-Tampico y 102 Huejutla-Chicontepec-Álamo. Asimismo, amplió que se han removido 26 mil metros cúbicos de materiales en tanto 96 máquinas con 120 trabajadores intervienen los municipios y carreteras estatales, así como caminos alimentadores.

En Puebla, continuó el informe del funcionario federal, fueron censadas 20 interrupciones en 71 km de carreteras, mismas en donde ya se labora con 31 máquinas y 41 trabajadores. Las vialidades afectadas son Pachuca-Tuxpan, Teziutlán-Nautla; en el último tramo la autopista registró un deslave importante, pero quedó liberada el viernes en la noche; de igual manera, en el km 62 hay un carril confinado toda vez que persisten los desprendimientos, no obstante hay paso por la México-Tuxpan. En total, se han retirarado 75 mil metros cúbicos de material generado por deslaves.

Para el caso de Querétaro, el ingeniero reportó siete interrupciones en carreteras federales, principalmente en la 120 y 69; “Ayer se estuvo trabajando en la estabilización de algunos tramos recargando material; se han removido 13 mil 600 metros cúbicos con 24 máquinas y 85 trabajadores”, dijo. En San Luis Potosí, se contabi8lizaron siete interrupciones en carreteras federales, en donde ya intervienen 31 máquinas y 48 trabajadores.

En Veracruz se tuvieron 73 interrupciones con 90 km afectados en las carreteras federales, en donde están 94 máquinas con 184 trabajadores. Las principales carreteras con afectaciones son la 127, 129, 130, 131, 140, 145, 150, 175, 180 y 185; puntos en los que ya se están asentando puentes (Bailey) “que logramos armar en días, en especial para dos tramos; tenemos trabajando de Huayacocotla hacia Ilamatlán, y también estaremos apoyando a los gobiernos municipales en la limpieza en los sectores que ayer definió la Presidenta en Álamo y en Poza Rica”, afirmó frente a la titular del Ejecutivo federal.