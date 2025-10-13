Bienpesca en Sinaloa está en camino: pronto llegará el apoyo a pescadores  

Programa Bienpesca en Sinaloa El Gobierno del Estado de Sinaloa anunció que se destinarán más de 61 mdp, y la Federación aportará una cantidad similar, para un total de 122 mdp, que se entregarán directamente a los beneficiarios del programa Bienpesca en la entidad

La Secretaría de Pesca y Acuacultura de Sinaloa, informó que en los próximos días se estará entregando el apoyo del programa Bienpesca Estatal, en beneficio de 32,590 personas dedicadas a la pesca y la acuacultura en la entidad.

Flor Emilia Guerra Mena, titular de la dependencia, subrayó que muy pronto los recursos serán depositados directamente en las cuentas de las y los beneficiarios.

La funcionaria estatal, precisó que el Gobierno del Estado destinará un apoyo total de 61 millones 106 mil 250 pesos, mientras que el Gobierno Federal aportará una cantidad equivalente, sumando un total de 122 millones 212 mil 500 pesos que serán entregados directamente a las y los beneficiarios del programa Bienpesca Estatal.

Adelantó, además, que con la firma del convenio con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) programada para el viernes de la semana en curso, en Mazatlán, se avanzará en la dispersión del recurso durante los próximos días.

Puntualizó que en la actualidad, solo se está a la espera de la autorización de la Secretaría de Hacienda (SHCP) para proceder con la liberación formal del apoyo, con lo cual se podrá iniciar la entrega a las y los beneficiarios en el menor tiempo posible.

Posiblemente, añadió, ya la siguiente semana pudiéramos tener el recurso. Nosotros ya lo tenemos nada más estamos esperando que Gobierno Federal lo disponga, nos avisaron que el tema es del SAT, ya está autorizado por parte de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Banco del Bienestar ya está enterado, CONAPESCA, todos los participantes de este programa ya estamos en sintonía, es un recurso que no estaba etiquetado, entonces ellos saben sus tiempos y sus plazos, pero definitivamente es ahora en octubre cuando se entregue este apoyo”, explicó.

“Ya estamos listos, tenemos los padrones, se hizo el contraste con la RENAPO, ya está el monto total que vamos aportar nosotros, hablábamos de 63 millones que teníamos aprobados por el Congreso del Estado, pero haciendo el cruce con RENAPO esa cifra bajó y son 61 millones que vamos aportar como Gobierno del Estado y la misma cantidad Gobierno Federal”, detalló.

Ante ello, precisó que ya sólo se espera la instrucción del Banco del Bienestar para realizar el depósito a las cuentas de las y los beneficiarios, e insistió en que la demora registrada, se debe a disposiciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, empero, los apoyos se entregarán durante el presente mes, con 3,750 pesos para cada beneficiario.

Con este esfuerzo conjunto, Sinaloa se consolida como el único estado en México que complementa el apoyo federal del programa Bienpesca, respaldando de manera directa y sin intermediarios a las y los productores del sector pesquero y acuícola.