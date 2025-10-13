Censo del Bienestar para afectados por lluvias: Proceso datos y cuáles serán los apoyos

Secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, anunció durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el inicio del Censo de Bienestar en los estados de Puebla, Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, con el propósito de registrar los daños ocasionados por las recientes lluvias e inundaciones y determinar los apoyos que se otorgarán a las familias afectadas.

Montiel explicó que el levantamiento se realiza casa por casa, a través de 600 brigadas integradas por 3,000 Servidoras y Servidores de la Nación, quienes recorrerán las comunidades más afectadas.

“Por instrucciones de nuestra presidenta, estas brigadas provienen de las 32 entidades del país para realizar esta tarea solidaria en las zonas dañadas”, informó la funcionaria.

Registros y apoyos

El censo cuenta con el apoyo de la Coordinación Nacional de Becas y la Secretaría de Agricultura, y continuará hasta que se visite cada una de las viviendas que sufrieron daños.

Inicio de censo bienestar

Además, incluirá el registro de daños en vivienda, mobiliario, enseres domésticos, agricultura, ganadería, pesca y comercios, pues, según Montiel, muchas familias tienen sus locales dentro de la misma casa y también fueron afectados.

Veneficios del ceso

Conforme avance el levantamiento, la Secretaría de Bienestar entregará los primeros apoyos económicos esta misma semana, los cuales se otorgarán de manera directa a las familias censadas.

“Se realizarán pagos semanales y, en una segunda etapa, se distribuirá ayuda material”, explicó Montiel Reyes.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) será la encargada de entregar los paquetes de enseres, que incluirán refrigerador, estufa, colchón, vajilla y ventilador, como se ha hecho en otras emergencias.

Cada vivienda registrada recibirá un cintillo o etiqueta como comprobante del censo, que deberá conservarse para poder acceder a los apoyos posteriores.

“Les pedimos que no lo pierdan ni lo despeguen, porque es la referencia para la entrega de los apoyos. En algunos casos se tomará una fotografía para llevar control territorial y evitar omisiones”, detalló la secretaria.

El Censo de Bienestar también recopilará datos personales de los integrantes de cada hogar, lo que permitirá presentar un análisis general de daños a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien definirá los tipos y montos de apoyo a entregar en las siguientes etapas.

Montiel subrayó que el operativo continuará hasta llegar a la última vivienda, incluso en las comunidades incomunicadas por deslaves o afectaciones graves, y reiteró que el objetivo es que nadie quede sin ser censado.