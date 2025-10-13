Instalan Centro de Acopio en Senado para damnificados de las lluvias en 5 estados

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo activó el Centro de Acopio

Con algunos cuestionamientos de senadores de oposición, la presidenta del Senado Laura Itzel Castillo instaló en esta sede legislativa un centro de acopio para los damnificados de las inundaciones por las torrenciales lluvias en al menos cinco estados del país que han dejado un saldo hasta el momento de 47 personas fallecidas por las inundaciones y decenas de millones de pesos en daños materiales.

Castillo Juárez llamó a la población en general a llevar alimentos no perecederos, enseres de limpieza e higiene personal entre otros a este Centro de acopio instalado en la sede del Senado en Reforma e Insurgentes, desde las 10 de la mañana a las 6 de la tarde durante todos estos días hasta que se requiera.

Asimismo anunció que este martes se propondrá un punto de acuerdo para que los 128 senadoras y senadores aporten una quincena de sus dieta o salario para ayudar a las víctimas de esta tragedia.

Aclaró que esto apenas es una propuesta por lo cual no es un hecho que ya esté acordado.

“Apenas es una propuesta que estamos haciendo, que la vamos a someter al Pleno el día de mañana. Es propuesta. Quien quiera participar, quien diga que no quiere participar, puede decir que se excluye de este acuerdo”, aseveró

Senadores de oposición como la priista, Claudia Anaya expresó su disposición a donar y aportar para esta emergencia pero no mediante el Senado pues reclamó que en otros desastres naturales, como el huracán Otis, los legisladores de Morena y la 4 T se apropiaron de lo que donaron los legisladores de todas las fracciones parlamentarias y entregaron lo donado a nombre del partido guinda.

“Yo con todo gusto estoy disputas a apoyar pero nada a través del Senado. Cuando Otis en Guerrero se instaló el centro de acopio en el Senado y terminó Morena apropiándose de todo…la institucionalidad les vale”, reclamó

No obstante, la presidenta del Senado, aclaró que para dar certidumbre y transparencia en la entrega de este apoyo solidario, todo se canalizará a través de la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Esto lo ejerce directamente la Secretaría de la Defensa Nacional y así es como se hará, eso sabemos que será de esa manera y no será que un senador en específico vaya a llevar este recurso a donde se requiere, sino todo será a través de la Secretaría de la Defensa Nacional. Eso debe de quedar muy muy claro”, explicó