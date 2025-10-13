Latam mobility: México es el principal proveedor de vehículos eléctricos a EEUU 

México, exportación de vehículos hacia Estados Unidos México desplazó a Japón y Corea en la exportación de vehículos a Estados Unidos, al enviar 145 mil unidades a Estados Unidos en el 2024, al tiempo que las exportaciones de vehículos eléctricos se triplicaron de 2023 a 2024 (Archivo)

México no solo duplicó su producción de vehículos eléctricos (VE) en 2024, alcanzando 220,000 unidades, sino que también se convirtió en el mayor proveedor de Estados Unidos, con 145 mil unidades.

En el marco de la presentación del tercer Informe de Movilidad de México de EvolvX, el en Latam Mobility, Rebeca González, cofundadora de Latam Mobility, atribuye este logro a un aumento significativo de la inversión de fabricantes internacionales en el país y a la sólida cadena de valor automotriz nacional.

Lo anterior, enfatizó, permitió que México triplicara sus exportaciones de vehículos eléctricos a Estados Unidos de 2023 a 2024.

“Este cambio confirma el papel estratégico de México como pieza clave de la cadena de suministro de movilidad limpia en América del Norte, respaldado por su base manufacturera competitiva, capital humano y una red de infraestructura de carga en expansión”, declaró.

En el magno evento líder de movilidad sostenible en América Latina, en el World Trade Center de la Ciudad de México este 13 y 14 de octubre, se destacó que con base en el informe de EvolvX e información de la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés), México desplazó a países como Japón y Corea, que anteriormente eran los principales exportadores hacia Estados Unidos y que representaron cada uno exportaciones netas de aproximadamente 135,000 vehículos en 2024.

Ante ello, Rebeca González sostuvo que “el desafío —y la oportunidad— para el país será alinear su liderazgo manufacturero con una infraestructura de carga a la altura de su potencial en movilidad sostenible”.

Resaltó que en el Latam Mobility se dialogará sobre ideas y acciones para impulsar a que haya más puntos de recarga en el país, ya que México es una de las naciones con mayor número de vehículos eléctricos por punto de carga pública en el mundo.

El informe EvolvX revela información clave sobre la infraestructura de carga en México. El país cuenta actualmente con alrededor de 40 vehículos eléctricos ligeros por punto de carga pública, una de las proporciones más altas a nivel global, cifra que refleja tanto la rápida adopción de vehículos eléctricos como la necesidad urgente de acelerar el despliegue de cargadores públicos para acompañar el crecimiento del parque vehicular eléctrico.

“México enfrenta retos similares a Australia o Nueva Zelanda, característicos de mercados que están transitando de un crecimiento moderado a una expansión masiva”, señaló la cofundadora de Latam Mobility.