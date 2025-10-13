Norma Piña se lleva premio por Independencia Judicial y así fue su discurso de victoria

ex presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández (X: @ChRegnard)

La ex presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, fue reconocida con el Premio a la Independencia Judicial, distinción que también recibió Margareth Satterthwaite, relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados.

Durante su discurso de agradecimiento, la ministra en retiro subrayó la importancia de preservar la autonomía de los jueces en el ejercicio de la justicia, especialmente en tiempos complejos como los actuales.

“En tiempos difíciles, como los que vivimos, considero fundamental subrayar una y otra vez la función primaria que tiene la independencia judicial en la vida de las personas”, expresó Piña.

“La independencia judicial no solo se refiere a las relaciones entre poderes; está directamente vinculada con la impunidad. Las respuestas de las judicaturas ante las demandas sociales solo podrán tener efecto si existen sistemas de justicia autónomos e independientes”, añadió.

La ex presidenta de la @SCJN , Norma Piña, ganó el Premio a la Independencia Judicial.



Por supuesto que en su discurso de agradecimiento, la ministra en retiro habló de lo indispensable que es la autonomía de los juzgadores. https://t.co/Mnxi9FQ2dT pic.twitter.com/t0D38ObCgZ — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) October 13, 2025

La ex presidenta de la Corte enfatizó que las sociedades modernas exigen no solo justicia, sino calidad en ella. Dijo que las víctimas y quienes acuden al sistema merecen jueces honestos, empáticos y capacitados.

Además, recordó que el primer objetivo de la Unión Internacional de Magistrados es proteger la independencia de las autoridades judiciales, ya que esta constituye una garantía esencial para los derechos humanos y las libertades.

“Cada sentencia emanada de un sistema de justicia independiente es un dique imprescindible de nuestras democracias constitucionales”, afirmó. “La permanencia de las democracias depende de garantizar un sistema que promueva el constante mejoramiento en la protección de los derechos humanos”.

El reconocimiento fue celebrado en diversos sectores del ámbito jurídico y académico, que destacaron la trayectoria de Piña al frente de la SCJN y su papel en la defensa de la autonomía del Poder Judicial.