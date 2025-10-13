PRI sobre tragedia por lluvias: Morena minimiza crisis y evade responsabilidad

Comunidades incomunicadas por causa de las inundaciones (e-veracruz.mx)

La dirigencia nacional del PRI, acusó al gobierno federal y a Morena de guardar silencio ante la tragedia provocada por las lluvias que han afectado a Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro que han dejado un saldo hasta el momento de 47 personas fallecidas por las inundaciones y decenas de millones de pesos en daños materiales.

“México está de luto, mientras Morena se esconde y calla a las familias afectadas”, expresó el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

El líder del tricolor informó que 139 municipios han resultado con más de 34 mil viviendas dañadas, además de registrarse personas fallecidas y desaparecidas.

Señaló que las familias viven “con miedo, incertidumbre y abandono”, mientras “el gobierno evade su responsabilidad y minimiza la crisis”.

“La gente no necesita discursos ni propaganda. Necesita un gobierno que esté presente, que actúe y que resuelva”, sostuvo.

El dirigente priista demandó atención inmediata, recursos y presencia institucional en las zonas afectadas.

Aseguró que el PRI activó a sus 32 comités directivos estatales, así como a sus legisladores locales y federales, para coordinar acciones de apoyo, gestionar recursos y recolectar víveres.

Moreno calificó de “vergonzosa” la situación en Veracruz, donde –dijo– el gobierno estatal y federal “se burlan del sufrimiento del pueblo” y actúan “con frialdad y soberbia”.

“Veracruz clama por ayuda y el gobierno ni los ve, ni los escucha. ¡Hasta se atreven a callarlos!”, afirmó.

El líder tricolor contrastó la respuesta actual con la que —según él— daban gobiernos priistas ante desastres naturales.

Recordó que durante la administración de Enrique Peña Nieto y con mandatarios como Fidel Herrera, “los funcionarios recorrían las zonas afectadas, escuchaban y resolvían”.

“Con el PRI no hay excusas, hay resultados. Eso es tener vocación de servicio. ¡Eso es gobernar!”, enfatizó.

Moreno Cárdenas aseguró que el PRI seguirá acompañando a las comunidades damnificadas y criticó a Morena por “presumir estar a ras de suelo” sin mirar a la gente a los ojos.

“Cuando México enfrenta una tragedia, el PRI no se queda de brazos cruzados: actúa, acompaña y da resultados. ¡México cuenta con el PRI, hoy y siempre!”, aseveró