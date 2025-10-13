Protestan contra resolución de Lenia Batres que quita la consulta a personas discapacitadas

Protesta en SCJN Grupos de personas discapacitadas se manifestaron frente a la Corte para pedir el diálogo respecto a la resolución aplazada

Representantes del Movimiento de Personas con Discapacidad realizaron este lunes una manifestación pacífica frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para manifestarse en contra de la resolución que dejaba fuera la consulta de personas de grupos con discapacidad.

Durante el encuentro, los activistas entregaron una Carta Abierta dirigida a las ministras y ministros, en la que expresan su preocupación por el nuevo planteamiento de una consulta sobre leyes y políticas que afectan directamente a las personas con discapacidad.

De acuerdo con la organización, el proceso incluye un criterio que podría limitar la defensa de sus derechos, al establecer que solo las propias personas con discapacidad puedan promover recursos ante la Corte. Aunque reconocen que la intención es agilizar los procedimientos, advierten que esta medida podría restringir su acceso a la justicia.

En el documento, los representantes subrayan que lo que está en juego va más allá de un aspecto técnico, pues se trata del reconocimiento del derecho de millones de personas a ser escuchadas antes de que se tomen decisiones que impacten su vida, su libertad de expresión y su participación plena en la sociedad.

La respuesta de Lenia Batres

A través de sus redes sociales, la ministra Lenia Batres señaló que este lunes 13 de octubre se abordará en el pleno de la SCJN para determinar la procedencia de invalidez de leyes por falta de consulta a personas con discapacidad.