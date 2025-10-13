“Se ha restablecido el 84.7% del suministro de energía en estados afectados por lluvias”: CFE

Directora general de la CFE, Emilia Calleja Alor (Moisés Pablo Nava)

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó sobre el restablecimiento del 84.7% del suministro eléctrico en los cinco estados más afectados por las lluvias torrenciales registradas entre el 6 y 9 de octubre, según datos de la directora general, Emilia Calleja Alor.

Durante su informe en la conferencia mañanera del Palacio Nacional, precisó que pese a las dificultades de acceso por inundaciones, deslaves y terrenos fangosos, personal técnico de la CFE continúa trabajando para el completo restablecimiento en zonas aún afectadas.

Asimismo, Calleja Alor expuso los avances en el restablecimiento del servicio de telecomunicaciones, con un 27% de avance y la recuperación de 44 lugares afectados, lo cual ha permitido restablecer la comunicación de 595 mil 917 usuarios.

Además, finalizó mencionando que más de mil puntos de internet gratuito resultaron afectados, pero hasta el momento, ya operan normalmente 205 y 839 están en proceso de restablecimiento.