“Seguimos en territorio. Saldremos adelante”: presidenta Claudia Sheinbaum

Presidenta Claudia Sheinbaum Por segundo día consecutivo, la Presidenta Claudia Sheinbaum recorrió zonas afectadas por las lluvias y desde Querétaro aseguro que hay presupuesto suficiente para hacer frente a la emergencia

Por segundo día consecutivo de recorrer las zonas afectadas por las intensas lluvias de los últimos días, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo aseveró que se cuenta con el presupuesto suficiente para hacerle frente a la emergencia.

Desde Pinal de Amoles, en el estado de Querétaro, la jefa del Ejecutivo Federal reiteró a las y los damnificados que en el Gobierno Federal “hay presupuesto suficiente para apoyar a todas las familias. Saldremos adelante”.

“En Querétaro recorrimos Pinal de Amoles, comunidad afectada por las pasadas lluvias. Seguimos en territorio”, estableció a través de un mensaje publicado en su cuenta @Claudiashein, de la red social de X.

Luego de que el pasado domingo acudió a los estados de Puebla y Veracruz, para externar su solidaridad con las familias afectadas y reiterarles que no están solos, en la conferencia matutina: “La mañanera del pueblo”, la Presidenta Sheinbaum Pardo resaltó que este lunes 13 de octubre, acudiría a los estados de Querétaro e Hidalgo.

En este sentido, los siguientes días, acudirá a San Luis Potosí y regresará al norte de Veracruz para continuar apoyando a las familias afectadas, a quienes ha informado que se comenzará a levantar un censo de los damnificados para comenzar a atenderlos.

La Presidenta y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, ha encabezado personalmente reuniones del Comité de Emergencias, para coordinar las acciones de auxilio y atención a la población afectada en los estados de: Puebla, Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro.

Para ello, el Gobierno Federal ha destinado para este año una partida de más de 19 mil millones de pesos para hacerle frente a las emergencias, de los cuales, se han destinado cerca de 3 mil millones de pesos para atender a Guerrero y Oaxaca, los cuales sufrieron daños por el huracán Erick.

Además, a partir de este lunes 600 brigadas con 3 mil servidores de la nación de la Secretaría de Bienestar se despliegan en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí para realizar el Censo, casa por casa, en las zonas afectadas y comenzar con la entrega de los primeros apoyos a partir de esta semana.

En este sentido, es importante mencionar que la Secretaría de Bienestar es la dependencia encargada de levantar el censo casa por casa, a través de los servidores de la nación, a fin de realizar la entrega de apoyos en las cinco entidades mencionadas.

A través de la cuenta @GobiernoMX, de la red social X, se informó que la Secretaría de Bienestar señaló que: “cada vivienda censada recibirá un cintillo y una etiqueta de identificación. Todas las localidades serán atendidas”.