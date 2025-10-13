SICT reporta afectaciones en 132 carreteras federales por lluvias

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina (Presidencia)

Las fuertes lluvias registradas entre el 6 y 9 de octubre provocaron 132 interrupciones en carreteras federales, afectando a más de 61 kilómetros de vialidad, así lo informó el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina desde la conferencia mañanera del Palacio Nacional.

Esteva Medina indicó que, hasta el momento, 130 de esas afectaciones ya fueron debidamente atendidas y dos permanecen aún en proceso de rehabilitación (ambas carreteras de Hidalgo), en los puentes Garcés y Garcés Auxiliar, ubicadas en el kilómetro 64 de la carretera Pachuca-Tampico.

Tuvimos 132 afectaciones en la red federal; sólo dos continúan con interrupción total. Se han removido 126 mil metros cúbicos de material con el trabajo de 478 trabajadores y 276 máquinas distribuidas en los cinco estados afectados”, precisó.

Asimismo, mencionó que Hidalgo fue uno de los estados más afectados, con 25 interrupciones y más de 600 kilómetros de carreteras afectadas, donde los trabajos de restauración se concentran en la carretera 85 Pachuca-Ciudad Valles y la 102 Oajutla-Chicontepec-Álamo.

Por su parte, en Puebla se reportaron 20 interrupciones en 71 km de vías, en los tramos Pachuca-Tuxpan y Zitlá-Nautla. Además, un deslave registrado el pasado viernes en la noche ya fue atendido, aunque, puntualizó, “persiste la vigilancia por posibles desprendimiento en el kilómetro 62″.

Finalmente, en Querétaro, las lluvias ocasionaron siete interrupciones en las carreteras 120 y 69 donde se han retirado más de 13 mil 600 metros cúbicos de material.