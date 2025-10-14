Aprueba Cámara de Diputados una nueva Ley de Amparo; 90 días debe durar juicio definitivo

CDMX — La Cámara de Diputados dominada por Morena y sus aliados aprobó una nueva Ley de Amparo que acota los tiempos del juicio definitivo a 90 días, incorpora el concepto de interés público y pone énfasis en la revocación de los créditos fiscales para evitar que se dejen de pagar obligaciones fiscales.

El dictamen a la minuta de reforma enviada por el Senado fue aprobado en lo general por 345 votos a favor, 131 en contra y tres abstenciones, entre ellas la de la diputada morenista y ministra en retiro Olga Sánchez Cordero.

En lo particular, el dictamen tiene 307 reservas o propuestas de cambio por parte de Morena, PVEM y PT.