Arranca la Campaña Nacional de Vacunación temporada invernal  

Campaña Nacional de Vacunación Invernal Con el arranque de la Campaña Nacional de Vacunación temporada invernal 2025-2026, se tiene contemplada una meta de aplicar 50.5 millones de dosis contra Influenza, COVID y neumococo

El titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich hizo un llamado a las personas, sobre todo adultos mayores a aplicarse las vacunas contra la Influenza y el COVID-19.

A través de un videomensaje, el funcionario destacó la importancia del inicio de esta campaña de vacunación invernal 2025-26.

En la referida campaña de vacunación se tiene contemplada una meta de aplicar 50 millones 500 mil vacunas en población susceptible como son además de adultos mayores y personas con comorbilidades como personas que viven con diabetes mellitus, hipertensión arterial, niños menores de cinco años, mujeres embarazadas, personas trasplantadas, quienes viven con complicaciones respiratorias, así como personal de salud.

Enfatizó que se ha avanzado en el tipo de vacunas que se van a estar aplicando a la población, ya que la vacuna contra la Influenza, “por segunda ocasión está hecha en México, cumpliendo con los estándares internacionales de aseguramiento en su calidad y es verdaderamente un honor poder aplicar esta vacuna a nuestra población”.

En este sentido, recordó que el año pasado hubo una disminución de los casos de influenza y de COVID-19, gracias a la aplicación de estos dos biológicos.

Al respecto, enfatizó la importancia de que con el inicio de la referida campaña de vacunación inicie de manera temprana –lo que permitirá proteger oportunamente a grupos vulnerables como adultos mayores-, y con ello reducir el riesgo de contraer estas enfermedades.

Por lo que se refiere a la vacuna contra la COVID-19, abundó, se ofrecen inmunológicos con tecnología RNA mensajero que favorecerá la protección de las personas, de manera particular adultos mayores y personas con comorbilidades, quienes son más susceptibles de presentar complicaciones en caso de contraer estos virus.

Aunado a lo anterior, el secretario David Kershenobich resaltó que en el caso de la vacuna contra el neumococo es recomendado también para este segmento de la población, la cual debe aplicarse cada cinco años en adultos mayores o personas susceptibles.

El titular de salud hizo un llamado a todas y todos “a acudir a vacunarse, porque la mejor manera de prevenir enfermedades es precisamente con la aplicación de las vacunas”.

En esta campaña nacional de vacunación invernal, se aplicarán 35.4 millones de dosis contra la Influenza, 10.9 millones contra COVID-19 y 4.2 millones contra neumococo. Las personas podrán acudir a cualquier institución del Sistema Nacional de Salud como: IMSS, ISSSTE (no es necesario ser derechohabiente), así como Pemex, Sedena, SEMAR e IMSS-Bienestar.