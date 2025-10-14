Caen 2 criminales que quemaron vehículos en Chiapas

Detenidos Criminales relacionados a la quema de vehículos. (SSPC)

Fueron detenidos tres criminales implicados en la quema de vehículos y bloqueo de pasos carreteros en Chiapas; así lo informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

En los actos criminales, fueron incendiados 14 vehículos, además se aseguraron armas de fuego, dosis de droga, ponchallantas y vehículos.

En días previos ocurrieron diferentes bloqueos en carreteras de la entidad, uno de ellos en la carretera federal 190-D Tapanatepec-Tuxtla Gutiérrez, en el tramo Ocozocoautla-Arriaga, otro en el kilómetro 173+000 de la carretera 145-D Las Choapas-Ocozocoautla en el tramo Raudales Malpaso-Ocozocoautla, El Carrizal y uno más en el kilómetro 089+000 de la carretera estatal Villaflores-Nuevo México, tramo Entronque La Mazorca.

Por lo anterior, se implementó un despliegue operativo para controlar la situación y liberar las vialidades, a la par, agentes de investigación identificaron a personas que participaron en dichos eventos.

Fue así que se ejecutaron cateos en inmuebles en los municipios de Cintalapa de Figueroa, Jiquipilas, Berriozábal, Villaflores y Ocozocoautla de Espinosa, donde dos hombres de 25 y 41 años y una mujer de 39 años de edad, fueron detenidos, además se aseguraron tres armas de fuego, dosis de droga, 12 vehículos, una cuatrimoto, siete motocicletas, ponchallantas, equipos telefónicos, ropa táctica y cuatro radios de comunicación.