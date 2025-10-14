Donarán senadores 15 días de su dieta para damnificados de lluvias en 5 estados:, anuncia Laura Itzel

Senado (Galo Cañas Rodríguez)

Entre cuestionamientos de la oposición por la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), las y senadores donarán hasta 15 días de su dieta para apoyar las labores de auxilio y reconstrucción luego de las torrenciales lluvias que impactaron en Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro con un saldo de al menos 47 personas fallecidas y decenas de millones de pesos en daños materiales.

Así lo anunció la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, quien explicó que con los recursos que se recauden, se adquirirán herramientas y enseres básicos que serán entregados a la Secretaría de la Defensa Nacional para su distribución directa en las zonas afectadas, garantizando transparencia y eficacia en el manejo de los apoyos.

“En un acto de solidaridad y compromiso, la Junta de Coordinación Política acordó que las y los senadores de la República donemos una cantidad que equivalga hasta quince días de nuestro ingreso para contribuir a las labores de auxilio y reconstrucción”, anunció

Durante su mensaje en el pleno, Castillo recordó que estos fenómenos climáticos han dejado decenas de personas fallecidas y desaparecidas, así como graves daños a miles de viviendas y a los servicios públicos en cerca de 150 municipios.

La oposición no aclaró si se sumaban a este acuerdo pero senadores del PVEM como Armando Melgar anunció que donaría “uno o dos” días de su sueldo.

El pleno guardó un minuto de silencio por las personas fallecidas.

“Desde el Senado de la República expresamos nuestra más sincera solidaridad con las familias afectadas y con todas las comunidades que hoy enfrentan el dolor de la pérdida y la difícil tarea de reconstruir sus hogares y su entorno”, señaló.

La senadora destacó también el trabajo de las dependencias federales, como la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina, en la aplicación de los planes DN-III y Marina, así como la respuesta inmediata del gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, y de los gobiernos estatales para atender a las víctimas y restablecer los servicios esenciales.

Asimismo, Castillo recordó que permanece abierto el centro de acopio del Senado de la República, instalado en la Plaza Luis Pasteur, junto al recinto legislativo, de lunes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas, para recibir víveres, medicamentos y artículos de primera necesidad.

Asimismo invitó al personal del Senado y a la ciudadanía en general a sumarse a esta causa.

“Hoy más que nunca, México necesita de nuestra empatía y de nuestra colaboración”,aseveró