Internet y mensajes gratis en México por emergencia: Altán y Bait anuncian ayuda a usuarios afectados

Internet y mensajes gratias: la iniciativa de Altán y Bait para usuarios afectados por las inundaciones Especial

Luego de las recientes lluvias e inundaciones en varios estados de la república como Puebla y Veracruz, Altán Redes y Bait anunciaron un programa de apoyo solidario que permitirá a los pobladores de las comunidades afectadas mantenerse conectados mediante internet y mensajes SMS gratuitos durante estas semanas de emergencia.

La medida fue confirmada por Altán Redes, operador responsable de la Red Compartida, y por Bait, su principal socio comercial en el país, quienes informaron que este beneficio ya está disponible para las comunidades más afectadas por los fenómenos meteorológicos recientes.

¿Cómo beneficia a las personas afectadas?

De acuerdo con el informe de ambas compañías, el objetivo de esta iniciativa es garantizar que las personas afectadas por las inundaciones puedan comunicarse con sus familiares, servicios de emergencia y autoridades locales, aún y cuando sus planes o recargas han expirado.

El servicio gratuito incluye paquetes temporales de datos móviles y mensajes SMS ilimitados, válidos durante el periodo de contingencia. Los usuarios de Bait, Unefon, Oxxo Cel, FreedomPop y otros operadores virtuales que usan la red de Altán también podrán acceder a este beneficio.

¿Cómo puedes solicitar este apoyo?

Para acceder al beneficio, los usuarios que residan en las zonas declaradas como afectadas por Protección Civil deben comunicarse directamente con su proveedor móvil o, en el caso de Bait, ingresar a la app oficial o acudir a los puntos de atención más cercanos.

Asimismo, Altán recomendó mantener actualizados los datos de localización en sus dispositivos móviles, ya que la cobertura gratuita se activa automáticamente en áreas detectadas como prioritarias por la red.

México ha enfrentado en los últimos días fuertes lluvias e inundaciones que han dejado afectaciones severas en estados como Veracruz, Tabasco, Chiapas, Puebla y Colima. Hasta el momento, Protección Civil ha reportado 64 muertos y 65 desaparecidos como saldo de este desastre natural. Frente a esta situación, la colaboración del sector privado ha sido clave para mantener la comunicación y coordinación de ayuda en las comunidades más vulnerables.

“La comunicación salva vidas. En momentos de crisis, estar conectados es fundamental”, concluye el comunicado.