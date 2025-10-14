“No hay certeza de que grupos criminales ayuden a afectados por las lluvias”: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum indicó este martes que no hay “certeza” sobre la presunta entrega de ayuda por parte del crimen organizado en zonas afectadas por las recientes lluvias, aunque precisó que, de confirmarse, este tipo de prácticas “no está bien”.

“Vimos los videos, no tenemos la certeza de que sean videos de los lugares reales, pero evidentemente no está bien eso, ¿verdad?”, expresó la mandataria durante la conferencia mañanera del Palacio Nacional al ser cuestionada sobre grabaciones difundidas en redes sociales que mostrarían a presuntos integrantes del crimen organizado repartiendo despensas a damnificados, particularmente en el norte de Veracruz.

Según algunos clips compartidos en medios de comunicación y redes, personas armadas con uniformes tácticos y pasamontañas transportan víveres en camionetas que reparten a los ciudadanos damnificados y que según varias personas vendrían de parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Por esto, Sheinbaum aseguró que el Gobierno federal ya está desplegando maquinaria y ayuda humanitaria en las comunidades más afectadas, como Poza Rica y Álamo, para evitar cualquier vacío de atención institucional.

“En Poza Rica, en Álamo, están llegando todas las máquinas para la limpieza y estamos buscando que este primer fin de semana pueda haber el primer apoyo y que podamos estar también con las despensas apoyando a la población”, comentó.

Asimismo, destacó que en el municipio de Álamo Temapache se trabaja de manera coordinada con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, quien envió decenas de equipos especializados para el desazolve y limpieza de drenajes, conocidos como ‘Vactors’.

“Ella hizo una compra muy importante de estas máquinas, están llegando varios ‘Vactors’ y también pipas y algunos otros equipos para el apoyo”, puntualizó Sheinbaum.

Aunque no confirmó la veracidad de los videos, insistió en que el Estado debe ser el único responsable de la atención a la población en emergencias.