Pensión mujeres bienestar: ¿Cuál es el calendario de entrega de tarjetas y de cuánto es el apoyo?

Las fechas de entrega de las tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar sufrieron un cambio de fecha, así lo informó la Secretaria de Desarrollo Social, Ariadna Montiel en la conferencia mañanera del Palacio Nacional.

Originalmente, la entrega de las tarjetas a las beneficiarias que se inscribieron a esta pensión en agosto iba a concluir el próximo 7 de noviembre.

¿Cuál es la nueva fecha para entregar la tarjeta de Mujeres Bienestar?

Montiel expuso que ahora la distribución de la Pensión Mujeres Bienestar se extenderá hasta el lunes 10 de noviembre.

La secretaria del Bienestar indicó que alrededor de 2 millones de mexicanas de 60 años en adelante se registraron para recibir este apoyo social.

“Recordarles que hay que ir el día que se les convoca y si no, el día sábado para las rezagadas. Es importante que se ponga atención a los tiempos porque si no van, hay algún tipo de problema. Entonces ir el día de la cita”, reiteró.

Las beneficiarias reciben 3 mil pesos bimestrales, como parte de “un reconocimiento al trabajo y contribución que muchas realizaron a lo largo de su vida, especialmente en el ámbito familiar y comunitario”.